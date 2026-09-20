Boston River puso fin al segundo ciclo de Ignacio Ithurralde como DT del club en la previa a enfrentar a Peñarol

Boston River se quedó sin director deportivo tras la salida de Pablo Álvarez a Nacional y cuya función ocupa por el momento Juan Delgado y un representante amigo. Días después, a raíz de los malos resultados, la directiva decidió cesar a su entrenador Ignacio Ithurralde. La caída en la hora de este sábado en Florida ante Progreso fue la gota que rebalsó el vaso tras cuatro partidos sin sumar de a tres en el Clausura y con tres derrotas al hilo.

Según pudo saber Ovación, los encargados de la SAD aguardaron por el plantel en el complejo al regresar de Florida, allí se mantuvo un intercambio en el que se le comunicó al cuerpo técnico que habría una reunión para definir cómo seguir y en la noche se les comunicó el cese.

La decisión llegó en la previa a enfrentar a Peñarol el próximo sábado (18:30) en el Centenario por la octava fecha del Clausura. Además, en la semana enfrentará a Fénix por Copa AUF Uruguay.

Será Diego Jaume, actual DT de formativas de El Sastre y quien fue una de las opciones que evaluó AUF como asistente de Diego Forlán, quien asuma como interino, al menos por los próximos dos encuentros. Estará acompañado por Álvaro Giménez como asistente y Alan Figueredo y Mathías Bernal como preparadores físicos.

En este segundo ciclo en el club, Ithurralde, que llegó tras el cese de Israel Damonte también por malos resultados, dirigió 31 encuentros: 11 victorias, cuatro empates y 16 derrotas. En su primera dirección el saldo había sido de 28 victorias, 15 empates y 19 derrotas en 62 encuentros.