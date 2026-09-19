Boston River vs. Progreso en vivo: Florida tendrá un duelo de equipos necesitados por sumar de a tres

En el Campeones Olímpicos de Florida se juega un punto clave en la pelea por evitar el descenso. Boston River, necesitado de engrosar su puntaje para la Liga AUF Uruguaya en 2027, recibe a Progreso, que camina por la cuerda floja en el descenso, a partir de las 12:00 horas.

El Sastre, que hoy comenzaría último en la fatídica el año que viene, fue superado de atrás y en la hora por Racing (3-2) en su última presentación y hace tres partidos que no gana en el Clausura, más allá de su buen presente en Copa AUF Uruguay donde ya avanzó a la segunda fase. El Gaucho viene de dejar tres puntos claves ante un rival directo como Cerro (3-1), a quien lo tiene a 16 puntos con 24 en juego. Además entre semana cayó frente a Nacional por copa (1-0), en un partido que jugó ya eliminado.

En el Apertura el Sastre se impuso por 1-0 con gol de Fredy Martínez.

Boston River vs. Progreso

Hora: 12:00.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Pablo Llarena, Alberto Píriz.

Cuarto: Bruno Sacarelo.

VAR: Daniel Rodriguez, Diego Riveiro.

Estadio: Campeones Olímpicos.