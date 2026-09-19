"Nos cambió": Pizzichillo, de las chicanas en la altura al aporte de Méndez en el City Torque semifinalista

Franco Pizzichillo (30) es sin dudas el ciudadano ilustre de Montevideo City Torque. El sanducero llegó en 2018 y con más de 200 partidos en el club, es palabra autorizada para hablar del buen presente, que los tiene líderes en el Torneo Clausura, compitiendo en Copa AUF Uruguaya y semifinalistas de la Copa Sudamericana. Las frases y las canciones en la interna, las provocaciones de Cienciano en la altura y la influencia de Marcelo Méndez para pelear en todos los frentes.

-Si tuvieras que completar la frase: “Una mano en el corazón y la otra...”

-(Ríe) Bueno, Nahuel (Da Silva) lo dijo. Una mano en el corazón y la otra, bueno, en los huevos. La verdad que se tocó algo de eso en la charla, se jugó de esa manera el partido y por suerte nos pudimos llevar la llave.

-Igual además de actitud, también hay mucho trabajo. Pasaron por tres sistemas de juego contra Cienciano.

-Tal cual. Teníamos la incógnita de cómo se iban a parar ellos, pero se trabajó mucho en la semana el sistema de cinco defensores. A los 30 minutos pasamos a jugar 4-3-3 y en el segundo tiempo Marcelo (Méndez) enseguida decide parar 4-4-2 para ser más ofensivos y verticales.

-Iban ganando, quedaba todo el segundo tiempo por delante y Méndez puso otro '9', ¿qué entiende un jugador cuando el DT hace un cambio así? Tuvo un efecto.

-Cuando hacemos el primer gol se abrió el partido. En el entretiempo cuando Marcelo dice que va a poner dos puntas, te da señales de que vamos a ir por todo y así fue. A los 10, 15 minutos hacemos el 2-0 y empatamos la serie. Nos sentíamos bien y salimos en busca del tercero, que justo se da en la última jugada que lo hace más épico.

-Estabas al lado cuando definió...

-Cuando veo que Salo (Rodríguez) la va a peinar, traté de picar al espacio, pero le quedó a Nahuel y él pecha con dos, tres, tratan de bajarlo y él está en un momento impresionante. ¡Se los llevó puestos! Lo vi de primera plana, fue un golazo. Se lo merece por cómo labura día a día, que lo haya hecho él me pone muy contento.

Nahuel Da Silva festeja su gol agónico para Montevideo City Torque ante Cienciano en la Copa Sudamericana. Estefanía Leal | El País

-¿En (Pablo) Siles y Gonzalo (Montes) encontraron el corazón en el mediocampo?

-Ni que hablar, son jugadores excepcionales. Tuvieron un partido muy destacado, lo jugaron con una tranquilidad muy natural. Estoy muy contento por el rendimiento de los dos, juegan un disparate y se pusieron el cuadro al hombro.

-Más allá de la polifuncionalidad, pelota quieta, aportar goles… ¿qué rol cumple Pizzichillo en este equipo?

-¡Me mataste con esa! (ríe). Es difícil hablar en lo personal, pero trato de brindarme al máximo, a veces sale mejor y otra veces no tanto. Sé que tengo muchos partidos en el club, que soy importante, pero lo tomo con mucha tranquilidad, aportando desde donde me toque.

-Cuando llegaron al vestuario cantaron: “Vino, Sprite y hielo, el equipo de Marcelo” y lo señalaste a Méndez.

-Es un tema que salió en el viaje a Argentina para jugar la ida con Tigre. El tema salió en el ómnibus de la mano del Pepe (José) Tarán. Marcelo se lo ganó, se ganó la confianza del grupo y nosotros nos sentimos muy representados por lo que hace el cuerpo técnico. Ayer fue una felicidad tremenda y es una forma de reconocer todo su trabajo, y lo nuestro que va de la mano también.

Poder es que la gente te quiera. Y a Marcelo Méndez lo queremos un montón.



✍🏼 Vino, sprite y hielo, el equipo de Marcelo. pic.twitter.com/xSgXOZ7JhG — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) September 18, 2026

-Tienen un gran grupo. Quedó de manifiesto cuando Gary Kagelmacher, el capitán, pasó por un momento complicado, jugó, convirtió un gol y dieron vuelta el partido.

-Gary tuvo una pérdida grande, la de su papá, y él pidió jugar el fin de semana siguiente contra Defensor, así lo sentía y se dio que hizo el gol y se lo pudo dedicar. Sabíamos que estaba pasando por un momento familiar duro y tratamos de siempre apoyarlo porque él siempre está para nosotros. Todo el club estuvo muy pendiente y estaba muy emocionado después de la clasificación. Es un capitán fuera de serie.

-Vos tenés más de 200 partidos en el club, City Torque siempre ha tenido buenos planteles, ¿por qué se dio esta gran campaña ahora?

-El grupo fue fundamental este año. En el 2020-21 también hubo un buen año a nivel internacional, pero este año ha sido impresionante. La llegada de Marcelo (Méndez) nos cambió la mentalidad, es una realidad. Desde que llegó hemos competido de muy buena manera y esperamos cerrar el año así.

-Te llevo otra vez a la serie con Cienciano. Había empatado con Juventud, pero también le había hecho cuatro a Lanús y seis a Botafogo. ¿Qué pensaban antes de subir a la altura?

-Sabíamos que se hacían fuertes allá y el club hizo todo lo que estuvo al alcance para brindarnos lo mejor para afrontar ese partido de la mejor manera. Sabíamos que iba a ser durísimo y nosotros fuimos a hacer lo nuestro. No conseguimos un buen resultado, pero vinimos con la llave abierta.

-En Cusco se encontraron con drones, sal, sin agua caliente...

-El día previo al partido estábamos entrenando en el complejo de Sporting Cristal y cuando estábamos haciendo la pelota quieta apareció un drone. En el momento nos molestó un poco, pero lo tomamos con tranquilidad. Después sí nos molestó la sal en el vestuario, creo que pusieron parlantes también y después del partido no había agua caliente. Molestó bastante porque no está bueno que pasen estas cosas jugando torneos internacionales.

- ¿Los provocó?

-Nosotros acá estábamos muy enfocados en hacer lo nuestro más allá de lo que pasó allá. Jugamos un poco con eso, pero estábamos enfocados en hacer nuestro juego. Sabíamos que si hacíamos lo nuestro, podíamos revertir.

-¿Qué te dijo Melgarejo, el entrenador de Cienciano, cuando terminó el partido?

Franco Pizzichillo y Horacio Melgarejo, entrenador de Cienciano, en el partido por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

-Tuvimos una charla breve. Estaban medio molestos por cómo se gritó el gol. Quedó en eso.

-Tu foto de perfil en WhatsApp es con la ropa de la selección, ¿te sentís a nivel para otra chance?

-Uno siempre sueña con eso. Me tocó jugar sudamericanos juveniles y con la selección local, lo aproveché al máximo. Es lo más lindo que le puede pasar a un jugador. Estoy tranquilo con el presente en lo personal y el del equipo. Si el día de mañana llega la posibilidad, bienvenido sea.

-Cuando llegó Méndez estaban complicados en los promedios y ahora miran arriba en los tres torneos que juegan. ¿Qué cambió? ¿Se puede pelear en los tres frentes?

-Estábamos en un momento complicado y una de las primeras cosas que cambió cuando llegó él fue la mentalidad. Tiene un cuerpo técnico muy bueno que siempre está pendiente de todo. Los entrenamientos, Marcelo pide mucha intensidad en el día a día y no te da chance a que te relajes. Viene por ahí. Vamos a pelear hasta que nos dé, venimos haciendo un desgaste tremendo, pero nos sentimos cómodos jugando las tres competencias. Veremos hasta donde nos da.

-Llenaron la tribuna América, ¿qué esperás para la semifinal con Mineiro?

-Ver la tribuna así me puso muy contento por toda la gente hincha de Torque que pudo ir y los allegados al fútbol que se arrimaron al estadio para apoyarnos. Se sintió.

- ¿Qué mensaje le dejas a los hinchas?, de Torque y del fútbol

-Invitarlos a que vuelvan a ir contra Atlético Mineiro y ojalá que se pueda habilitar otra tribuna para que haya más gente porque para nosotros es muy importante. Que hay un grupo de jugadores que se está brindando al máximo desde que arrancó el año y que nos apoyen que a nosotros nos hace muy bien sentir eso. Vamos a dejar todo como lo venimos haciendo hasta ahora en el año.