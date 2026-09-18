Copa Sudamericana: cuando juega Montevideo City Torque por las semifinales y su rival tras derrotar a Cienciano

Montevideo City Torque escribió la página más gloriosa de su historia, eliminó a Cienciano de la Copa Sudamericana y accedió a la semifinal del torneo continental, la vara más alta que han puesto los equipos uruguayos en la historia de la competición.

El equipo de Marcelo Méndez ganó agónicamente 3-0 en el Estadio Centenario, por un gol sobre el final de Nahuel da Silva que hizo valer el doblete de Salomón Rodríguez para meter a los Ciudadanos entre los cuatro mejores del certamen.

Ahora enfrentará a Atlético Mineiro, que también tuvo una agónica clasificación el pasado miércoles. Los Galos habían caído 2-0 en su visita a Santos pero lograron imponerse por 4-2 en su casa, gracias a la cabeza de Tomás Cuello que mandó la serie a los penales, donde Gabriel Delfim atajó tres para que Thiago Borbas terminara sellando el boleto a semifinales del equipo de Belo Horizonte.

Cuándo vuelve a jugar Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana

El equipo de Méndez jugará la ida en la Arena MRV de Belo Horizonte entre el 13 y 15 de octubre, mientras que la vuelta será entre el 20 y 22 en Montevideo.

La otra semifinal

Del otro lado del cuadro se enfrentarán Vasco da Gama y Boca Juniors. La ida será en Río de Janeiro y la vuelta se jugará en La Bombonera.

Cuándo y dónde se juega la final

La definición de la Copa Sudamericana será el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

Los antecedentes

Solo tres equipos uruguayos habían llegado a semifinales de la Sudamericana. River Plate, que tuvo en frente a la Liga de Quito, fue uno de ellos. Tras ganar la ida por 2-1 en el Centenario con goles de Richard Porta y Jorge Córdoba, fue apabullado en Ecuador, donde perdió 7-0 y quedó eliminado ante el equipo que luego diera la vuelta frente a Fluminense.

El primero fue Nacional que disputó la edición inaugural del certamen en 2002 y cayó por penales frente a Atlético Nacional en el Centenario. En la ida había descontado Richard Morales sobre el final, para perder por 2-1 en Medellín, mientras que en la vuelta Gustavo Méndez forzó la definición desde los 12 pasos con agónico gol. El primero lo había anotado Pierre Webó.

El último en conseguirlo fue Peñarol que lo logró en 2021 en una edición especial para el Carbonero ya que eliminó en octavos de final a Nacional en el clásico y luego cayó en semifinales ante Athletico Paranaense que terminó siendo campeón al derrotar en la definición a RB Bragantino.