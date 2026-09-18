Nahuel Da Silva se desahogó y afirmó que City Torque ganó "con una mano en el corazón y la otra en los huevos"

Salomón Rodríguez se la bajó en el área, él remató un tanto incómodo de volea y la pelota se fue por arriba del travesaño. Se tomó la cabeza por la chance que falló, pero Nahuel da Silva iba a tener revancha y de la mejor porque fue el autor del tercer tanto de Montevideo City Torque con el que se sentenció la remontada ante Cienciano que depositó al equipo en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El delantero, que en diálogo con Ovación previo a este partido se definió como "un buen trabajador del fútbol" porque le gusta "laburar mucho y colaborar con el equipo", llegaba a este encuentro entonado luego de los dos goles del lunes ante Liverpool por el Torneo Clausura y el hecho de haber marcado cinco goles en los últimos 226 minutos disputados que ahora llegan a seis festejos en 271 minutos, con un promedio de un tanto cada 37'.

Una vez más, Salomón Rodríguez peinó la pelota, pero esta vez en carrera no lo pudieron parar y eso que hasta le tironearon la camiseta, pero puso el cuerpo y ante la salida del arquero rival definió contra un palo para desatar la locura del Ciudadano cuando el reloj marcaba que ya se jugaba el segundo minuto de descuento.

Emoción, lágrimas, gesto de un corazón y declaraciones que representan la forma en la que City Torque juega partido a partido, pero sobre todo en la Copa Sudamericana. "Lo de este grupo es enorme, hay tremendos jugadores, una calidad tremenda, pero el corazón, las ganas… el alma de las personas no se compra y hoy se demostró eso", expresó Da Silva.

Pero el "9" fue un poco más allá y afirmó: "No jugamos solo con la pelota, sino con el corazón. Como dice Marcelo (Méndez, el técnico), como dice Leo (López, ayudante técnico), con una mano en el corazón y la otra en los huevos".

"Esto es historia y este club se lo merece. A muchos de este grupo nos tocó estar en la B y hoy creo que hicimos historia", sentenció el atacante que sigue demostrando su gran momento con la camiseta del Ciudadano.

La clasificación le permite a los de Marcelo Méndez seguir en competencia internacional donde ahora se enfrentarán a Atlético Mineiro de Brasil en partidos que serán entre el 13 y 14 de octubre y entre el 20 y 21 del mismo mes comenzando en suelo norteño y finalizando en el Estadio Centenario.