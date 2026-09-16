Leandro Lozano hizo un gol, fue el héroe de Boca y recordó a Juan Izquierdo: "Perdí un compañero en esta cancha"

Boca Juniors se clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con San Pablo en el estadio Morumbí y aprovechó la victoria por 1-0 en el partido de ida para certificar su pasaje a la próxima instancia. El héroe del partido fue uruguayo y esta vez no fue Miguel Merentiel, sino Leandro Lozano.

El lateral derecho trepó por su banda, quedó mano a mano con el arquero y con la pierna izquierda sacó un zapatazo que terminó valiendo el 1-0 parcial con el que el Xeneize encaró de otra manera la llave, más allá de que terminó igualando el encuentro en Brasil.

Para Lozano se trató de su primer gol con la camiseta de Boca Juniors, equipo al que llegó a mitad de esta temporada desde Argentinos Juniors, en el que había marcado su último tanto en mayo de 2025 por Copa Argentina ante Excursionistas.

¡HAY GOL DE BOCA EN EL MORUMBÍ!



Enorme patriada de LOZANO para poner el 2-0 del Xeneize en la serie contra São Paulo.



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Más allá del tanto, Charly también dio que hablar al momento de hacer declaraciones porque vivió un momento muy emotivo. Luego de su festejo en cancha, donde señaló el cielo y se emocionó, en diálogo con la prensa apenas finalizó el encuentro le envió un saludo muy especial a la familia de Juan Izquierdo.

Al momento de dedicar el gol, afirmó: "A la familia de Juan Izquierdo que hoy fue un partido muy especial para mí acá, hace dos años perdí un compañero en esta misma cancha". Cabe recordar que Lozano disputó el encuentro que enfrentó a Nacional con San Pablo en la Copa Libertadores 2024, en un encuentro donde el zaguero se desvaneció al sufrir una arritmia cardíaca y días después falleció en un hospital del país vecino generando conmoción en todo el mundo del fútbol.

"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"



Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

De hecho en aquella instancia —por la zona del campo en el que se dio— Lozano fue uno de los primeros que intentó asistir a Izquierdo antes del ingreso de la sanidad y posteriormente de la ambulancia que lo trasladó al hospital.

Con esta victoria, Boca se aseguró disputar las semifinales donde se medirá con Vasco da Gama que dejó por el camino a Independiente Santa Fe. Cabe recordar que por el otro lado del cuadro aparece Montevideo City Torque que debe jugar la vuelta ante Cienciano este jueves y en caso de avanzar se medirá con el ganador de la llave entre Santos y Atlético Mineiro que tiene al Peixe arriba por 2-0.

Las estadísticas de Leandro Lozano en el partido entre San Pablo y Boca, vía Sofascore.