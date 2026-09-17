City Torque vs. Cienciano en vivo por Sudamericana: el Ciudadano quiere meterse entre los cuatro mejores

Montevideo City Torque recibe este jueves a Cienciano (21:30 por ESPN y Disney+) en el Estadio Centenario, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo uruguayo está obligado a remontar el 0-2 sufrido en la altura de Cusco para meterse entre los cuatro mejores del torneo. Si logra avanzar, enfrentará a Atlético Mineiro en semifinales. En la otra llave están Boca Juniors y Vasco da Gama.

El Ciudadano llega con confianza por su presente local. El lunes, aun reservando varios titulares pensando en esta revancha, venció 3-1 a Liverpool en el Charrúa y quedó como único líder del Torneo Clausura con 15 puntos sobre 15 posibles, aunque aún tiene un partido pendiente ante Peñarol. En la Sudamericana, además, mantiene un invicto como local: ganó seis y empató tres de sus nueve partidos disputados en casa.

La desventaja, sin embargo, obliga a asumir riesgos. Cienciano ganó 2-0 la ida con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. El conjunto peruano, dirigido por Horacio Melgarejo, ha sacado provecho de jugar como local a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Para Torque será una noche especial: disputa por primera vez los cuartos de final de un torneo de clubes de CONMEBOL y busca seguir haciendo historia. Cienciano, en cambio, ya sabe lo que significa llegar hasta el final: fue campeón de la Sudamericana en 2003, el único título internacional de un club peruano.

Montevideo City Torque vs. Cienciano: alineaciones probables

Hora: 21:30.

Estadio: Centenario

TV: ESPN y Disney+.

Torneo. Copa Sudamericana, vuelta de cuartos de final.

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Franco Pizzichillo, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Brian Gutiérrez, Facundo Silvera; Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Agüero; Esteban Obregón y Salomón Rodríguez.

DT: Marcelo Méndez.

Cienciano: Ítalo Espinoza; Josué Estrada, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles, Claudio Núñez, Cristian Souza; Neri Bandiera y Carlos Garcés.

DT: Horacio Melgarejo.

Árbitro: Maximiliano Ramírez.

Asistentes: Cristian Navarro y Facundo Rodríguez.

Cuarto árbitro: Carlos Gariano.

VAR: Silvio Trucco y Lucas Novelli (Argentina).