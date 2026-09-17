Cacique Medina homenajeó a Sabella tras la clasificación de Estudiantes y recordó un partido con Nacional

Alexander "Cacique" Medina, director técnico de Estudiantes de La Plata, concretó este miércoles el pasaje a la semifinal de la Copa Libertadores después de imponerse 1-0 ante Corinthians en Brasil con el tanto agónico de Alexis Castro a los 87 minutos.

Una vez finalizado el partido, acudió a la conferencia de prensa y, al ser consultado acerca de qué siente, respondió citando a un emblema del Pincha: "Alegría y felicidad porque Estudiantes desde el 2009 no alcanzaba una semifinal de Copa Libertadores, cruzamos el rubicón como dijera el gran y querido Alejandro Sabella".

La cita se remonta a las declaraciones del extécnico argentino tras haber clasificado a la semifinal del Mundial 2014 con la selección argentina que capitaneaba Lionel Messi.

En este sentido, recordó una peculiaridad: en la edición 2009 de la Libertadores debió enfrentar a Estudiantes representando a Nacional, aunque aquella vez el equipo argentino se impuso en los dos partidos y pasó a la final, donde vencería a Cruzeiro.

"La final que gana Estudiantes parece que el destino también me marca porque en esa semifinal estuve del lado de enfrente, lo tuve que sufrir a Estudiantes, y ahora estamos disfrutando con esta camiseta, con este escudo, con este hermoso club", dijo.

"CRUZAMOS EL RUBICÓN COMO DIJERA EL GRAN ALEJANDRO SABELLA." El Cacique Medina citó a una Leyenda de Estudiantes para celebrar la clasificación a la semi de la CONMEBOL #Libertadores.



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"Nos llevamos un resultado muy merecido", dijo Alexander Medina tras la visita a Corinthians

El técnico uruguayo hizo referencia a cómo lograron sobreponerse más allá del favoritismo que tenía Corinthians en la previa: "Mucha gente de repente no daba algo por Estudiantes y bueno, Estudiantes otra vez puso lo que había que poner arriba de la mesa, o adentro de la cancha, y se llevó un resultado muy merecido".

A su vez, aprovechó la instancia para agradecerle a todos los funcionarios que están presentes en el día a día del club: "Los jugadores y el entorno muestran una seguridad muy grande a la hora de venir al partido. Yo me acoplé a esta situación, la estoy mamando día a día cuando se viene una semana copera, y eso lo transmite la gente, los exfutbolistas y las personas que trabajan hace mucho tiempo acá en el club: utileros, cocineros, masajistas, doctores y gente que trabaja en el Country de City Bell jornada tras jornada".

A modo de cierre mencionó a parte de los futbolistas que tienen un rol clave puertas adentro: "Los futbolistas experientes que tenemos: José Sosa, Guido Carrillo, Tucu Correa, González Pirez, referentes que se han criado acá en el club y los otros chicos que vienen de abajo también lo maman, lo tienen adquirido y van creciendo con esta energía".