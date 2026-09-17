El jugador de Nacional que se ganó su lugar contra Defensor Sporting y la duda con Maxi Gómez

Daniel Carreño tomó apuntes de lo sucedido en el cruce entre Nacional y Progreso por Copa AUF Uruguay y, ya con el partido entrando en el tramo final, optó por dosificar las cargas físicas de algunos futbolistas. Uno de ellos fue Nicolás Rodríguez, de buen partido en el Parque Saroldi.

En una oncena alternativa el Ojito jugó desde el arranque y portó la cinta de capitán. Se lo vio muy preciso en los cierres defensivos e incluso protagonizó algunas acciones ofensivas donde mostró su remate de media distancia.

También aportó liderazgo y contribuyó para ordenar a sus compañeros. En momentos precisos le dio alguna indicación al juvenil Luciano Rodríguez, quien está teniendo sus primeros minutos en Primera División.

Nahuel Acosta con la pelota ante la marca de Nicolás Rodríguez. Foto: Estefanía Leal.

Otro de los que aportó su experiencia es Bruno Zuculini, que por momentos le pidió calma a Tomás Viera en las salidas desde el fondo.

A solo tres días del cruce frente a Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura, que se jugará el domingo desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central, el director técnico ya comienza a dar señales del once que pretende colocar en cancha.

El propio Emiliano Ancheta, que heredó la cinta de capitán tras la salida de Rodríguez, no podrá estar disponible por haber llegado a la quinta amarilla contra Juventud, donde fue titular. Por esa razón Carreño debe buscar una alternativa.

Si bien en principio se instalaba la disyuntiva entre la posibilidad de que repita titularidad el Ojito o juegue Gastón Martirena como lateral derecho, Carreño se encargó de despejarla en rueda de prensa: “Nosotros tenemos unos cuantos extremos dentro del equipo, pero el mejor extremo de este momento es Gastón Martirena”, adelantó.

El futbolista de 26 años acumula 270 minutos con el Bolso que se distribuyen en tres partidos. Ante Juventud fue el encargado de asistir a Francisco Calvo para su gol en el 2-1.

Por otra parte, es probable que el capitán Sebastián Coates no llegue a estar a la orden frente al Tuerto porque arrastra una fuerte dolencia en la rodilla. En el caso de Maximiliano Gómez, quien viene de sufrir un esguince grado uno en la rodilla, el técnico reconoció que mañana será el día en el que definan si puede jugar o no frente a su exclub.

El objetivo que persigue el cuerpo técnico es dar pasos seguros y ponerlo únicamente si está en condiciones, para evitar exponerlo a una nueva lesión. Más allá de la decisión que tome, Nacional sabe que para seguir con esperanza en el Clausura debe ganar todo lo que resta.