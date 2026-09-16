El primer cruce en cancha entre los Dos Santos: Jonathan y Agustín y un curioso momento en el Progreso-Nacional

El partido entre Progreso y Nacional por Copa AUF Uruguay dejó una imagen curiosa al registrarse el primer cruce en cancha entre Jonathan Dos Santos y Agustín Dos Santos, padre e hijo, respectivamente.

El delantero de 34 años fue la principal referencia ofensiva del equipo de Tabaré Silva, mientras que el volante de 18 años se posicionó apenas por delante de la línea de volantes integrada por Bruno Zuculini y Luciano González, con un esquema 4-2-3-1.

Después del saludo protocolar con ambos equipos formados en la mitad de la cancha, llegó el momento de la acción en el Parque Saroldi.

El volante generó una situación de gol a los 33 minutos de juego después de un tiro libre que ejecutó sobre la izquierda. Remató con fuerza y forzó la atajada de Lautaro Fernández.

Por su parte, el atacante del Gaucho estuvo algo esquivo con la pelota y no contó con situaciones manifiestas de gol durante la primera parte.

En el cierre de los primeros 45 minutos protagonizó un entredicho con el árbitro a raíz de una infracción de Nacional sobre Santino Bruschi.

"¡Estás al lado!", le dijo a Kevin Fontes estando a unos cuatro metros de distancia. Después se acercó a dialogar con mayor profundidad mientras su compañero estaba siendo atendido por la sanidad.

Si bien es la primera vez que los Dos Santos se enfrentan en cancha con la participación de ambos, ya habían protagonizado un emotivo momento el pasado 2 de agosto en el marco de la séptima fecha del Torneo Intermedio.

Jonathan y Agustín Dos Santos. Foto: Captura.

Aquella vez padre e hijo se fundieron en un abrazo después de la victoria 2-1 del Bolso en el Gran Parque Central.

Unos días después el propio Jonathan habló públicamente y confesó su deseo de que algún día pudieran compartir un momento en pleno partido, lo que se terminó cumpliendo este miércoles por la Copa AUF Uruguay.