Hasta las lágrimas: la emoción de Jonathan Dos Santos con su hijo Agustín en el final de Nacional-Progreso

El encuentro entre Nacional y Progreso dejó un emotivo momento al término de los 90 minutos. Más allá de lo ocurrido estrictamente dentro del terreno de juego, con la victoria 2-1 del tricolor en el Gran Parque Central, las cámaras de televisión captaron el preciso instante en que el delantero del Gaucho, Jonathan Dos Santos, se fundió en un sentido abrazo con su hijo, Agustín Dos Santos, jugador de 18 años y titular del conjunto tricolor.

El cruce tuvo un sabor muy especial para la familia salteña. Jonathan, de 34 años, que se sumó a las filas del equipo de La Teja como la undécima incorporación para este 2026, tras su paso por el fútbol ecuatoriano defendiendo al Mushuc Runa durante la pasada temporada. Ambos se mostraron muy emocionados y recibieron los saludos de los jugadores que se retiraban de la cancha.

Jonathan y Agustín, amor filial: afortunadamente, esto también es el fútbol. pic.twitter.com/fsT83e94hC — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 2, 2026

Pese a integrar el plantel de Progreso para este compromiso en el Gran Parque Central, el atacante no sumó minutos durante el desarrollo del encuentro y no pudo compartir cancha con Agustín. Sin embargo, la suplencia quedó en segundo plano cuando, una vez pitado el final del partido, padre e hijo se reencontraron en el campo de juego para compartir un inolvidable abrazo que reflejó el orgullo compartido de cruzarse profesionalmente en la máxima categoría.

Jonathan, con el corazón dividido, sufrió por su hijo cuando su compañero del Gaucho, Agustín Ocampo, lanzó una plancha sobre el joven volante, lo que hizo que el equipo de Tabaré Silva se quedara con 10 jugadores.

¡QUÉ DOLOR!



Tremendo planchazo de Ocampo sobre Dos Santos en Nacional - Progreso.



El jugador de la visita fue expulsado. #LigaUruguayaEnDSPORTS



Disponible en los canales 301 y 302. pic.twitter.com/lqE07l87Rh — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) August 2, 2026

El experimentado delantero aún no ha tenido la posibilidad de enfrentar a su hijo ya que no estuvo a la orden en la tercera fecha del Apertura, cuando sus respectivos equipos se cruzaron por primera vez este año, pero sí podría hacerlo dentro de tres semanas, en el Torneo Clausura, si es que Agustín no deja el equipo.

Hasta marzo Nacional estaba muy cerca de cerrar la venta del 60% de su ficha al Real Valladolid de la Segunda División de España, por una cifra cercana a los USD 5.000.000. Sin embargo, Nacional ha declarado públicamente que no fue la única oferta recibida, aunque es uno de los jugadores que se buscan transferir.

