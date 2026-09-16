Carreño, del desafío para cerrar los partidos a descartar a Martirena de lateral: "Es nuestro mejor extremo"

Daniel Carreño habló en rueda de prensa tras la victoria de Nacional 1-0 ante Progreso por la Copa AUF Uruguay. Mostró preocupación en el porque al equipo le cuesta cerrar los partidos, descartó la posibilidad de pasar a Gastón Martirena al lateral, descartó a Sebastián Coates para el fin de semana y habló del estado de Maximiliano Gómez.

"La victoria siempre sirve", comenzó manifestando en entrenador que entendió además que su equipo controló el partido "permanente". Explicó que no tuvieron "muchas zozobras" en el arco defendido Alexis Martín Arias y destacó "algunas individualidades" y "por momentos" la "parte colectiva".

Consultado por la dificultad de Nacional para cerrar los partidos explicó que "no es una clave sola". "Quizás el nerviosismo, quizás no tenemos tanto gol como quisiéramos", dijo el entrenador, pero se guardó la evaluación para sí mismo. Sobre esto explicó: "Hay un montón de cosas, es muy temprano hacer una evaluación y a mí tampoco me corresponde, llevo muy pocos partidos y quizás mi opinión pueda herir o al plantel o a los que estuvieron antes. Las conclusiones las vamos a sacar cuando termine a fin de año mi contrato y diré el diagnóstico que vi, qué es lo que pasó, qué no pasó, pero da esa sensación que nos cuesta sacar los partidos".

Carreño explicó que los cambios no fueron solo para asegurar el resultado, sino "también pensando en lo que se nos viene". Contó que la idea era "relevar a algunos jugadores" que puede "usar el fin de semana" y cuidar algunas piernas. "No solamente fueron por un problema de pánico que podríamos decir, pero nos han ayudado en aguantar el partido también", declaró.

Pese a la baja de Emiliano Ancheta para el fin de semana en el entrenador dio a entender que no ubicará a Gastón Martirena en esa posición: "Nosotros tenemos unos cuantos extremos dentro del equipo, pero el mejor extremo de este momento es Gastón Martirena". Respecto al lateral dio opciones, manifestó que "puede jugar Ojito (Rodríguez), Lucho Rodríguez también, que a veces juega de zaguero, pero es lateral".

👉 Desde el motivo por el que le cuesta cerrar los partidos hasta cuál es la situación sanitaria de Coates y Maxi Gómez.



🗣️ Esto dijo Daniel Carreño tras la victoria ante Progreso por Copa AUF.



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Respecto a Luciano Rodríguez profundizó. Declaró que "está pidiendo cancha" y lo describió como "un jugador del club, buen físico, muy concentrado, muy serio". "Todos los atributos que ha mostrado tanto en los entrenamientos como en los partidos son positivos, así que mientras que pidan cancha la van a tener", concluyó.

Por último fue consultado por el estado sanitario de Sebastián Coates y Maximiliano Gómez. Al defensor lo descartó, explicó que "todavía está en recuperación y ya está descartado para el próximo partido". Pero con el delantero abrió una interrogante. Contó que su recuperación es "día a día" y dijo que "el jueves o viernes a más tardar" se tomará la decisión "si juega de titular, si va al banco, o esperamos una semana más".