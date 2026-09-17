La emoción de Muslera por el penal errado de Depay y la clasificación épica de Estudiantes en Libertadores

"Una locura, una locrua. Aparte todas las miradas en uno, intentar dar una mano...", declaró Fernando Muslera tras el emocionante partido de Estudiantes de La Plata en el Neo Quimica Arena de São Paulo (Brasil). El árbitro cobró penal para Corinthians en el último minuto de descuento por mano adentro del área de Leandro González Pírez y si Memphis Depay lo convertía, la clasificación a semifinales de la Copa Conmebol Libertadores se definía por penales.

Pero lo erró, le pegó muy fuerte pero la calzó muy abajo y la pelota voló por arriba del travesaño y por arriba de la tribuna popular, llena de brasileños tomándose la cabeza por su inminente e increíble eliminación. Era "el penal y se termina", había advertido el árbitro, y fue como Estudiantes terminó por imponerse 1-0 de visitante en el partido de vuelta, y 2-1 en el global por el empate 1-1 de la semana anterior en el Estadio UNO de La Plata (Argentina).

"Lo fuerte que le pegó, además de lo mal (Depay al penal en la hora). Y bueno, creo que no lo merecíamos nosotros, por los 180 minutos que hicimos (que se les escapara la clasificación en el ultimo minuto). Nos vamos la verdad que muy felices de haber pasado a una semifinal", agregó el experimentado arquero en zona mixta, notoriamente emocionado por el partidazo.

"LO FUERTE QUE LE PEGÓ, ADEMÁS DE LO MAL..." Fernando Muslera se refirió al penal errado por Memphis en la última jugada del triunfo 1-0 de Estudiantes a Corinthians en la vuelta de los cuartos.



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Cuando el juez cobró el penal, las miradas fueron todas hacia el arquero uruguayo. Cuando iba caminando hacia el arco, fue alcanzado por el entrenador Alexander Medina, quien se acercó para darle un mensaje muy concreto, pero muy claro: "¡Lo atajás!", le gritó el Cacique con furia. El arquero asintió y continuó hacia el arco.

"LO ATAJÁS"



Del Cacique Medina a Muslera.



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El gol del Pincharrata llegó sobre el final del partido y lo convirtió Alexis Castro, argentino con pasado en Nacional, mediante una imponente volea desde el borde del área. El volante calzó la pelota en el aire con la zurda y la metió contra el segundo palo del arquero Hugo Souza.