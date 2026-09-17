La contundencia de Tiziano Correa en Nacional y otras claves de su pasaje a la fase eliminatoria de Copa AUF Uruguay

Nacional volvió a rotar por Copa AUF Uruguay, venció 1-0 a Progreso y se aseguró clasificar a la fase eliminatoria en el primer lugar. Con un ojo puesto en el cruce del domingo ante Defensor Sporting, Daniel Carreño les dio confianza a varios jóvenes que respondieron con solidez.

En especial Tiziano Correa, el encargado de colocarle el punto de quiebre al partido con su gol de penal a los 32 minutos. La jugada previa fue toda de Tomás Verón Lupi, uno de los puntos más altos del Bolso. El extremo habilitó a Nicolás “Ojito” Rodríguez, que remató con potencia, y luego capitalizó el rebote para generar la falta dentro del área.

Tiempo antes también había exigido a Lautaro Fernández con un tiro potente y fue el encargado de liderar la ofensiva con desbordes constantes por derecha. A su juego habitual le añadió pases filtrados para las incursiones ofensivas de Luciano González y el propio Correa.

Tiziano volvió a marcar en el Prado y tiene un gol por partido en el marco de la Copa AUF Uruguay. Si se toma en cuenta el balance general desde su arribo, el 29 lleva tres goles y una asistencia en 10 partidos oficiales, con un promedio de una participación de gol cada 137' en cancha.

Aportó una habilitación frente a Wanderers a Luciano Boggio por el Torneo Intermedio en lo que fue su estreno oficial con el Bolso. Si bien no brilló contra el equipo de Tabaré Silva, capitalizó la ocasión que tuvo y fue determinante.

Salvo una definición de Federico García que forzó una gran atajada de Alexis Martín Arias, Progreso no pudo generar ninguna situación más en el primer tramo. Mientras que el Bolso estuvo muy cerca con una volea de Benjamín Núñez y el tiro libre de Agustín Dos Santos, que se topó con la reacción oportuna del arquero Fernández.

El 10 tricolor vivió un partido especial dado que por primera vez se enfrentó en cancha contra su padre Jonathan Dos Santos, el “9” titular del Gaucho.

Mientras Sebastián Coates escoltaba a sus compañeros desde una de las tribunas del Saroldi, el ritmo lo ponía Nacional, que dominó pero sigue sin ganar con contundencia. En el arranque del complemento Correa tuvo otra chance después de un buen centro de Alejandro Martínez y su cabezazo pasó cerca.

El extremo argentino tuvo su primera titularidad en el marco de su tercer partido en el club. Cumplió en el juego ofensivo y por momentos sacó provecho de su velocidad, aunque le faltó tomar mejores decisiones en el último sector del campo.

En la última media hora Carreño optó por la rotación a sabiendas de que en apenas unos días estarán obligados a ganarle a Defensor Sporting en el Gran Parque Central. El Ojito le cedió la cinta a Emiliano Ancheta antes de salir y también ingresaron dos titulares como Maximiliano Silvera y el costarricense Francisco Calvo.

Con el transcurso de los minutos el trámite se estancó y, aunque la visita conservaba su dominio, no podía romper líneas con ese último pase para tratar de aumentar la diferencia. En tanto, Progreso insinuó apenas un contraataque por intermedio de Nahuel Acosta, que con su velocidad sacó ventaja por izquierda y levantó un centro que recorrió toda el área sin ningún destinatario.

El Gaucho, que está último en la tabla del descenso, ni siquiera encuentra alivio en una competencia alternativa. Por su parte, Nacional ya pasó la página y ahora buscará retornar a la senda triunfal en el Clausura sabiendo que el último empate lo condicionó aún más. Con los ocho puntos que registra, ya no tiene margen y necesita recortar la diferencia sobre el líder Montevideo City Torque.