Agustín Canobbio salvó a Fluminense y con un gol lo depositó en las semifinales de la Copa Libertadores

El 2-0 de la ida le daba cierta ventaja a Fluminense, pero la misma se desvaneció al descanso del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es que Platense se hizo fuerte de local y con goles de Guido Mainero y Bruno Sepúlveda a los 30 y en el segundo minuto de descuento, igualó la serie.

Con el 2-2 en el resultado global, el Calamar buscó seguir de largo, pero tanta insistencia lo llevó a dejar espacios en el fondo que fueron aprovechados por el Flu que con un ataque de temer conformado por el brasileño Hulk, el venezolano Yeferson Soteldo y el uruguayo Agustín Canobbio, terminó encontrando un gol clave.

Y el autor del tanto fue precisamente el futbolista surgido en Fénix, con pasado en Peñarol y reservado por Diego Forlán para la selección mayor de Uruguay cuando iban 57 minutos. Hulk lo asistió y luego de enganchar ante la marca de un rival abrió el pie para poner la pelota en el segundo palo.

PLATENSE PERDIÓ LA PELOTA Y EN LA CONTRA LLEGÓ EL GOL DE FLUMINENSE: Canobbio marcó el 1-2 (3-2 a favor global) de Flu contra Platense en los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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Tras el gol, que puso el 3-2 en el resultado global, Fluminense mantuvo la tónica con la que inició el complemento. Se replegó y apostó a jugar de contragolpe y pese a que tuvo chances de marcar —una muy clara donde Canobbio asistió a Hulk y el norteño se perdió un gol increíble— el marcador no se volvió a mover y así se sentenció.

HULK SE PERDIÓ EL GOL PARA LIQUIDAR LA SERIE



El delantero de Fluminense no pudo definir bien y se perdió un gol insólito ante Platense.



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En relación a los futbolistas uruguayos, Martín Barrios fue titular en el local y disputó los 90 minutos, mientras que Nicolás "Diente" López fue suplente y no tuvo actividad.

La clasificación de Fluminense deposita al equipo de Río de Janeiro entre los cuatro mejores donde ahora aguarda por conocer su rival que saldrá de la serie entre Palmeiras y Liga de Quito que llegan al partido de vuelta a jugarse en Ecuador este miércoles (19:00) con victoria del Verdao por 1-0 en el global.