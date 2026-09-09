Libertadores: el error de Gastón Togni que derivó en el primer gol de Fluminense ante Platense y qué partidos hay hoy

Fluminense no tuvo apuros para vencer este martes a Platense por 2-0 en el partido que dio inicio a los cuartos de final de la Copa Libertadores y metió un pie en las semifinales. El local no contó con Agustín Canobbio por expulsión mientras que del otro lado fue titular Martín Barrios y el Diente López no tuvo minutos pese a estar en el banco.

Con este resultado, el equipo carioca se puede clasificar aun si es derrotado por un gol de diferencia en el juego de vuelta, el próximo martes en Buenos Aires.

El encuentro de este martes, jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, tuvo un inicio bastante peleado, pero el Fluminense intensificó sus ataques con el paso de los minutos y supo aprovechar dos descuidos del rival, entre ellos uno del ex Peñarol Gastón Togni, quien perdió la pelota dejando mal parado a su equipo. A los 20 minutos del inicio, el veterano Hulk, fichado en mayo para reforzar el plantel a sus 40 años, le hizo un pase largo a Gustavo Nonato, que salió a la carrera hacia el arco contrario y adelantó al equipo en el marcador.

UN ERROR EN EL MARACANÁ SE PAGA CARO: Nonato marcó el 1-0 de Fluminense contra Platense en la ida de los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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Nueve minutos después, fue la vez de Hulk, quien marcó el segundo gol tras una buena asistencia de Ganso dentro del área.

¡QUÉ DUPLA, POR FAVOR! Asistencia TOP de Ganso y gol de Hulk para el 2-0 de Fluminense contra Platense en el Maracaná por la ida de los cuartos de la CONMEBOL #Libertadores.



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En el segundo tiempo, Platense dio señales de reacción y ya en la primera jugada logró amenazar el área del 'Flu', aunque el disparo del Mudo Barrios se fue lejos del arco de Fábio. El ex Nacional Julian Millán también tuvo un gran partido con importantes despejes.

El resultado final muestra la solidez del equipo carioca, que no echó en falta la ausencia de uno de los pilares ofensivos como la de Agustín Canobbio, expulsado en el sufrido partido de vuelta de los octavos frente a Independiente Rivadavia.

Fluminense, campeón de la Libertadores en 2023, llegó al encuentro en plena racha, con tres victorias y dos empates en los últimos cinco partidos e invicto desde que Marcão asumió las riendas en agosto. Esta buena secuencia mantiene al Tricolor Carioca en la cuarta posición de la liga brasileña, a nueve puntos del líder.

Entre tanto, Platense, que participa por primera vez en la Copa Libertadores, pasa por un momento complicado en la liga argentina, donde ocupa la duodécima posición del Grupo A entre 15 equipos.

Qué partidos se juegan hoy y mañana por Copa Libertadores

Miércoles

En Sao Paulo (19:00): Palmeiras (BRA) - Liga de Quito (ECU)

En La Plata (21:30): Estudiantes de La Plata (ARG) - Corinthians (BRA)

Jueves

En Quito (21:30): Independiente del Valle (ECU) - Flamengo (BRA)

Con información de EFE.