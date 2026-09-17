“Soy un laburante del fútbol”: Nahuel da Silva sueña en City Torque y reveló la clave para vencer a Cienciano

Apenas bajé del avión se me tapó la nariz, me costó respirar y se me cerró un poco el pecho”, describió Nahuel da Silva lo que fue la odisea de Montevideo City Torque para poder jugar en los 3.400 metros de altura de Cusco frente a Cienciano. No fue lo único, hubo más.

“Cuando almorzamos nos miramos y teníamos los labios violetas, nos paramos a buscar la comida y nos mareamos un poco”, le confesó el delantero de 21 años a Ovación.

“Fue inhumano jugar ahí”, rememoró el atacante que tan solo ingresó un minuto en el partido que el Ciudadano perdió ante el elenco incaico por 2-0. “El cuerpo técnico me dijo que una me iba a quedar y lo hice convencido”, añadió.

El festejo de Montevideo City Torque tras el gol de Brian Gutiérrez ante Liverpool por el Torneo Clausura. Foto: Estefanía Leal.

Fue su primera vez en la altura y la definió como una “terrible experiencia”. Más que nada porque Montevideo City Torque consiguió el gran objetivo: volver a Montevideo con la serie abierta.

Hoy, a la hora 21:30, será el momento de jugar la revancha y todo el club está mentalizado de que se puede avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana. “No solamente el plantel está convencido, sino el club entero cree que es posible. Le preguntás a cualquier funcionario y piensa que lo remontamos”, contó.

Sobre el plan de juego, indicó: “Tenemos que hacer lo que nos dijo Marcelo (Méndez): ser nosotros mismos”.

Un gran momento

Nahuel da Silva celebra uno de sus goles ante Danubio por la Copa AUF Uruguay. Foto: @MvdCityTorque.

Antes del duelo con el conjunto peruano, City Torque tuvo un partido importante por las tablas del Torneo Clausura y la Anual: fue el lunes contra Liverpool en el Estadio Charrúa. Le ganó 3-1 al Negro de la Cuchilla con un doblete de Da Silva.

El delantero, que suma 29 partidos en el año, fue titular y dejó en claro que ese fue un choque fundamental para demostrar que está a la altura. “Sabía que iba a jugar por el tema de la rotación por la Copa Sudamericana y lo había hablado con algún compañero y amigo: tenía que hacer un gol porque era un partido muy importante en el que iba a estar bastante gente pendiente”, detalló.

Con esos goles alcanzó los nueve en la temporada y le sirvió al Ciudadano para apoderarse de la cima del Torneo Clausura y quedar a tan solo dos unidades de los líderes de la acumulada, Peñarol y Racing. Además, City Torque debe su juego contra el elenco aurinegro por la primera fecha del Clausura.

Parte del gran presente Ciudadano se debe a Méndez, que Da Silva lo marcó como “un gran DT” y destacó a su grupo de trabajo.

Un laburante del fútbol

Nahuel da Silva, futbolista de Montevideo City Torque. Foto: Ignacio Sánchez.

A la hora de definirse como futbolista, Da Silva mencionó una característica que, según él, es clave y le da un diferencial con el resto y se trata que, siendo delantero, hace mucho por el equipo.

“Siempre me gustó presionar en ataque, ayudar al equipo a recuperar pelotas. Esas cosas creo que algunos jugadores no las tienen, pero yo sí y desde que soy chico porque es mi laburo”, señaló Da Silva.

“Soy un buen trabajador del fútbol, me gusta laburar mucho y colaborar con el equipo”, cerró el delantero.

Su paso de Progreso a City Torque

Nahuel da Silva dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en Progreso cuando llegó al club con 12 años. Pero en Cuarta División, con 19, tuvo la chance de pasar a Montevideo City Torque. “Estoy muy agradecido con Progreso porque me formó, pero fue un cambio increíble: pasar de Progreso, que es una institución muy humilde, trabajadora y con una infraestructura que tal vez no es la mejor, pero fue un salto de calidad tremendo”, sostuvo el delantero.

Su arribo al Ciudadano le ayudó mucho para mejorar en todo sentido. “Me abrió las puertas y creo que es un gran club que me ayudó muchísimo a potenciarme y a crecer como jugador”, dijo el atacante que lleva disputados 61 partidos con el Ciudadano y anotados 12 goles.

