"Grande Charly": Alejandro Balbi destacó el gesto de Leandro Lozano con Boca Juniors en honor a Juan Izquierdo

Alejandro Balbi, actual dirigente de Nacional, quien ocupaba el cargo de presidente cuando falleció Juan Izquierdo, le agradeció públicamente a Leandro Lozano por el gesto que tuvo después de la clasificación de Boca Juniors a semifinales de la Copa Sudamericana.

Tras haber sido la figura del Xeneize y anotar el gol de su equipo en el compromiso de vuelta ante San Pablo en el estadio Morumbí, el lateral con pasado en el Bolso le envió un saludo muy especial a la familia de Juan Izquierdo.

Al momento de dedicar el gol, afirmó: "A la familia de Juan Izquierdo que hoy fue un partido muy especial para mí acá, hace dos años perdí un compañero en esta misma cancha". Cabe recordar que Lozano disputó el encuentro que enfrentó a Nacional con San Pablo en la Copa Libertadores 2024, en un encuentro donde el zaguero se desvaneció al sufrir una arritmia cardíaca y días después falleció en un hospital del país vecino generando conmoción en todo el mundo del fútbol.

"HACE DOS AÑOS PERDÍ UN COMPAÑERO EN ESTA CANCHA"



Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo, jugador de Nacional que falleció luego de un partido ante São Paulo en el Morumbí.#SudamericanaEnDSPORTS@m_benedetto #Sudamericana pic.twitter.com/NZVwsUMQUp — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

El propio Balbi citó las declaraciones de Lozano y afirmó: "Grande Charly… siempre nos vamos a acordar los que estuvimos con él esa noche fatídica… Más que merecido tu reconocimiento".

Balbi cumplió un rol clave en agosto del 2024 dado que, tras lo ocurrido en cancha, acompañó a Juan y su familia durante la internación en San Pablo, en el velatorio desarrollado en la sede de Nacional y en las instancias posteriores.

Leandro Lozano, la figura de Boca Juniors en la clasificación a semis de Copa Sudamericana

Lozano fue la figura excluyente de Boca en Brasil y, además del gol, aportó cuatro quites, cinco despejes y cuatro recuperaciones. Asimismo, ganó ocho de los 12 duelos que disputó y tuvo un 68% de eficacia en pases precisos, según indican los datos entregados por Sofascore.

Con esta victoria, Boca se aseguró disputar las semifinales donde se medirá con Vasco da Gama que dejó por el camino a Independiente Santa Fe. Cabe recordar que por el otro lado del cuadro aparece Montevideo City Torque que debe jugar la vuelta ante Cienciano este jueves y en caso de avanzar se medirá con el ganador de la llave entre Santos y Atlético Mineiro que tiene al Peixe arriba por 2-0.