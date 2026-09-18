Copa Sudamericana: es Uruguay City Torque, por el mensaje que bajó Marcelo Méndez en el entretiempo

Cuando un entrenador hace cambios, más allá de su intención, los jugadores propios y ajenos lo interpretan a su manera. Montevideo City Torque, único equipo de Uruguay en carrera en las copas internacionales, se fue al entretiempo con un gol de ventaja y a falta de uno más para igualar la serie de Copa Sudamericana luego del 0-2 en los 3.362 metros sobre el nivel del mar de Cusco, donde Cienciano le había hecho seis a Botafogo y cuatro a Lanús. Aún restaba todo el tiempo el complemento por jugar.

Cambiar a un jugador ofensivo por uno defensivo puede ser interpretado por los futbolistas como una señal de replegarse, aunque esa no fuera la intención del director técnico. De la misma manera que agregar una referencia más dentro del área puede hacer no solo que el equipo se adelante y sea más ofensivo, sino que el rival se preocupe aún más.

Los Ciudadanos no temieron allá y mucho menos acá, de local, donde aún no han perdido en el torneo. Para el segundo tiempo Marcelo Méndez sacó a Luka Andrade, un extremo, y puso a Nahuel Da Silva, que a pesar de tener adelante a un goleador como Salomón Rodríguez, no para de convertir en cada chance que le dan. Ayer hubo para los dos porque después de que Méndez pasara a jugar con doble ‘9’ sus jugadores se adelantaron mucho más en la cancha y, sobre todo, se replegó Cienciano.

Ya en la pausa de rehidratación el entrenador Horacio Melgarejo le había pedido a sus jugadores que aguantaran lo que quedaba del primer tiempo sin recibir goles, pero no pudieron. City Torque jugó en corto un tiro libre, Franco Pizzichillo puso la pelota en el área y después de que interviniera Kevin Silva (que en el complemento tendría un cierre notable), la pelota le quedó a Salomón que abrió el pie buscando el segundo palo. El arquero Ítalo Espinoza se confió, fue con la dos manos en lugar de a mano cambiada y se convirtió en el descuento en el global.

“¡Calma! Si nos volvemos locos, perdemos el orden y nos hacen daño”, dijo Melgarejo a los de Cienciano cuando no eran más que insultos entre ellos en la pausa del segundo tiempo. El partido ya lo perdían y el orden y la serie estaban al caer.

A los 57’ Esteban Obregón desbordó a Rotceh Aguilar y sacó un gran centro para un mejor cabezazo de Salomón, que le cambió el palo al arquero. Los de Cusco especularon con los penales, pero los de Montevideo no.

No quedaba nada y el entrenador visitante había saltado de la cancha al talud para ir al baño, quizás pensó que la serie se iría a los penales. Cuando regresó al banco de suplentes vio un saque de arco de Franco Torgnascioli, que ‘Salo’ peinó en la mitad de la cancha y que Nahuel Da Silva fue una auténtica topadora hasta el área, no lo pudieron parar ni con foul y convirtió el tercero tocando con clase ante la salida del arquero. Épico!

El festejo de los jugadores de Montevideo City Torque tras el gol de Nahuel da Silva ante Cienciano por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal.

Montevideo City Torque no se conformó con haber encaminado la remontada a falta de todo el segundo tiempo por disputar, tampoco con haberla igualado a falta de media hora y ni siquiera especuló con los penales cuando se jugaban los descuentos. Siempre va por más, tiene un entrenador guapo y por eso más que Montevideo, es Uruguay City Torque. Estamos bien representados y probablemente se agote al menos una tribuna completa cuando enfrenten a Atlético Mineiro por un lugar en la final de la Copa Sudamericana.