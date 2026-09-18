La millonaria cifra que lleva recaudada Montevideo City Torque en Copa Sudamericana y que aún puede extenderla

Fue una noche histórica por lo que se consiguió y, sobre todo, la forma en la que se logró: marcó el gol de la clasificación en el minuto 90+2’ de Nahuel da Silva para que Montevideo City Torque venciera 3-0 a Cienciano y remontara la serie con la que selló su pasaje a las semifinales de la Copa Sudamericana. Sin embargo, hubo otro premio y fue el económico.

El elenco que dirige Marcelo Méndez lleva acumulado una cifra de 3.625.000 dólares por todas las instancias que avanzó a lo largo de este certamen internacional que organiza la Conmebol. Desde la primera fase, donde dejó en el camino a Defensor Sporting con un gol de Franco Romero, ahí ya sumó sus primeros 225.000 dólares.

Al clasificarse a la fase de grupos, en la que quedó en el F junto a Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra y Palestino, acumuló otros 300.000 dólares. En esta etapa, el ganar partidos le implicaba un ingreso de 125.000 dólares por triunfo. Y el elenco de Méndez sumó cuatro victorias, un empate y una derrota para quedarse con la cima del grupo.

Tribuna de Montevideo City Torque en el partido ante Cienciano por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal | El País

Bajo este punto, esos triunfos le implicaron un ingreso de 500.000 dólares y el conjunto Ciudadano se apoderó del primer sitio del Grupo F, lo que le permitió sumar los 500.000 dólares de los playoffs —que no los jugó por haber sido líder de su grupo— y los 600.000 de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Al vencer a Tigre por un global de 3-1, el Ciudadano sacó su boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para medirse ante Cienciano de Perú y, asimismo, obtuvo un premio de 700.000 dólares.

La llave ante el elenco incaico comenzó en los 3.400 metros de altura la semana pasada donde City Torque perdió 2-0, pero logró su gran objetivo de llegar a Montevideo con la serie viva. Este jueves hizo historia con el doblete de Salomón Rodríguez y el gol en la hora de Da Silva.

Nahuel Da Silva festeja su gol agónico para Montevideo City Torque ante Cienciano en la Copa Sudamericana. Estefanía Leal | El País

En ese sentido, el elenco Ciudadano obtuvo 800.000 dólares de premio por quedar entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana. La cifra final, hasta el momento, arroja 3.625.000 dólares ganados.

Ese número aún se puede incrementar porque si Montevideo City Torque avanza la serie contra Atlético Mineiro de Brasil, tendrá de mínima un premio de 2.500.000 dólares. Y si logra coronarse campeón de la Copa Sudamericana obtendrá 10.000.000 dólares más. Por eso, la caja aún no la cerró.