Récord de egreso liceal en 2025 reaviva debates sobre flexibilización del pasaje y éxito de la transformación

El porcentaje de liceales que egresaron durante el año lectivo 2025 llegó a una cifra récord, mientras que la asistencia se mantuvo estable respecto a 2024, de acuerdo al último Monitor Educativo, presentado este jueves por las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Egresó el 68,6% de los estudiantes que ingresaron a sexto de liceo el año pasado, incluyendo el período de exámenes hasta abril de este año. Esto implica 7,8 puntos porcentuales por encima de lo registrado en 2024, superando la cifra máxima hasta ahora, de 2022 (61%), que ocurrió en otro contexto, de flexibilización por la irrupción del coronavirus.

Entre 2020 y 2022, Secundaria bajó el límite de exoneración, de ocho a seis, por la pandemia. Pero en 2023 se retomó el criterio de evaluación prepandemia, del Plan 2006, de exigir un mínimo de ocho en las materias específicas.

Hasta la fecha, Secundaria no había registrado un salto interanual del egreso liceal de esta magnitud. Ni siquiera en el primer año del covid-19, cuando el porcentaje de quienes completaron la educación obligatoria pasó de 50,4% en 2019 a 57% en 2020.

¿Qué hay detrás del salto en el egreso de un año a otro? Surgen varias hipótesis por parte de las autoridades educativas sobre un resultado que se da durante la gestión de Pablo Caggiani en ANEP, con un plan educativo del gobierno anterior, criticado por el Frente Amplio y sindicatos.

En 2025, se aplicó de forma completa la transformación educativa (Plan 2023), del gobierno de Luis Lacalle Pou, que modificó de forma progresiva los planes, programas, nombres, mallas curriculares y reglamentos de evaluación, desde inicial a todo bachillerato. Algo que fue ponderado como una de las causas de éxito de las anteriores autoridades.

Sin embargo, Caggiani estimó a El País que detrás del mayor egreso hay un “efecto acumulativo” de medidas, que incluyen cambios al “sistema de protección de las trayectorias educativas”, así como las “formas del pasaje de grado”, que se modificaron con el reglamento de evaluación de educación media superior (Reems), en 2024, y que ANEP trabaja en cambiarlo este año.

En este sentido, el director de Secundaria, Manuel Oroño, dijo a El País que existe un “efecto acumulativo”, pero resaltó que el salto de 2025 es “importante” y “auspicioso”. No obstante, mostró cautela sobre si esta suba es circunstancial, o si responde a una tendencia que llegó para quedarse.

¿El egreso de 2025 es producto de una flexibilización del pasaje de grado? “No, acá no estamos hablando de flexibilidad, sino de un mejor acompañamiento”, respondió Oroño en rueda de prensa. “No es más laxa la forma de evaluar, cambia la forma”, dijo el director de Secundaria a El País respecto al salto histórico.

Oroño insistió que la evaluación, desde hace años, pasó de ser la toma de “una foto”, en referencia a la medida de un escrito o examen, a ver “un proceso” del alumno, que incluye ponderar ciertos contenidos, competencias y habilidades, frente a otras.

“Venimos mejorando la promoción, el egreso y un montón de cosas, y siempre hay una discusión que eso está pasando porque los niveles de exigencia de la normativa son más flexibles”, deslizó Caggiani en la presentación del monitor.

“Toda la evidencia que tenemos sobre niveles de logro, dice que eso no es cierto. Es decir, entran más, aprenden más o menos parecido, culminan más, y no tenemos efectos sustantivos sobre los niveles de logro”, resaltó el jerarca.

“Entonces eso quiere decir que la posibilidad de recursar, efectivamente, tiene que ser la última posibilidad que se pase por la cabeza de todos los que trabajamos en el sistema educativo”, ya que eso “perjudica” a los estudiantes, agregó Caggiani sobre un punto que comparte Oroño.

Informe

El Monitor Educativo mostró el comportamiento del egreso según cohortes de ingreso a Secundaria. Para quienes entraron en 2020, el porcentaje de egreso fue de 40,5%, el registro más alto de la serie.

El informe además marcó que las tasas de asistencia liceal se mantienen estables en los últimos años, tanto para educación media básica (EMB), como educación media superior (EMS). En 2025, la tasa de asistencia de EMB fue de 86,5% y de 83,7% en EMS.

Mientras que el promedio de inasistencias a todo el día, durante el año pasado, también se mantuvo sin cambios frente a años anteriores, con unas 20 faltas al año en EMB y 23 en EMS, respectivamente.

La matrícula de los liceos oficiales (públicos) de 2026 se ubica en 211.095 estudiantes, 4.188 menos que en 2025. La caída se concentra en su mayoría (3.136) en la matrícula de planes extraedad, para jóvenes y adultos.

Por otro lado, los grados séptimo de EMB y tercero de EMS fueron los que presentaron los mayores porcentajes de promoción en 2025 en liceos oficiales con 91,9% y 89,9%, respectivamente. En tercero de EMS fue el mayor salto interanual (6,1 puntos porcentuales).

Según el Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), de 2025, los nueve departamentos del norte del país (Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres) tienen más del 75% de sus liceos en los tres quintiles de mayor vulnerabilidad.

"Están todos callados"

El senador colorado Robert Silva, expresidente de la ANEP entre 2020 y 2023, considerado el “padre” de la transformación educativa del gobierno de Lacalle Pou, planteó a El País que el egreso liceal récord es producto de la “consolidación” de la reforma, que la administración actual empezó a modificar. “No es cierto que hubo una flexibilización”, remarcó.

“Todos aquellos que una y otra vez anunciaron las mayores catástrofes vinculadas a un proceso de cambio educativo que se estaba llevando adelante están todos callados”, desafió Silva a El País. “Cada vez que sale una evaluación, esos relatos caen”, agregó en referencia a los resultados de las pruebas PISA 2025.

Silva destacó que durante su gestión se “aumentaron” las horas de tutorías, así como se colocaron 150 profesores orientadores pedagógicos (POP) que “no había” en bachilleratos, sumado a los cambios curriculares, con materias optativas y talleres, que permitieron este nivel de egreso.

Consultado sobre qué ve detrás del salto del egreso 2025, Silva valoró que es un “proceso acumulativo” de medidas que fueron a “atender la motivación de los estudiantes”, durante toda la reforma, que comenzó en 2023. No obstante, denunció que esta gestión de ANEP ha "recortado horas de tutoría y acompañamiento de forma feroz".