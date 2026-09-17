Egreso liceal subió en 2025 y llegó a un récord; el 68,6% pasó de año, según el Monitor Educativo

El último Monitor Educativo de Secundaria, presentado este jueves de tarde por las autoridades educativas, arrojó que el egreso liceal en 2025, llegó a un porcentaje récord de 68,6 %, 7,8 puntos porcentuales más que en 2024 (60,8%).

El porcentaje de egreso ocurrió en un año donde se aplicó de forma completa la reforma educativa (Plan 2023), del gobierno de Luis Lacalle Pou, que modificó de forma progresiva los planes, programas, nombres y mallas curriculares, desde inicial a todo bachillerato.

Los cambios en la malla curricular en todos los grados de Secundaria, que definió el año pasado la gestión actual de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que lidera Pablo Caggiani, se comenzaron a aplicar a partir del año lectivo 2026.

El porcentaje de quienes ingresaron a sexto el año pasado y egresaron de la educación obligatoria incluyendo el período de exámenes hasta abril de este año, superó el registro de 2022, el mayor de Secundaria hasta ahora, cuando se llegó a 61%, en un contexto de flexibilización del pasaje de grado.

Entre 2020 y 2022, años de pandemia de coronavirus, Secundaria bajó el límite de exoneración, de 8 a 6. En tanto, en 2023 se retomó el criterio de evaluación prepandemia, del Plan 2006, de exigir un mínimo de 8 en las materias específicas.