Con varios cambios, el probable once de Nacional para enfrentar a Defensor Sporting por el Torneo Clausura

Nacional tuvo ayer una nueva jornada de entrenamiento con la mira puesta en obtener una victoria impostergable frente a Defensor Sporting mañana desde las 16:30 horas en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura.

Después de que Daniel Carreño decidiera rotar incluyendo a Alexis Martín Arias para enfrentar a Progreso por Copa AUF Uruguay, el panameño Luis Mejía regresará al arco.

En la defensa no podrá estar Emiliano Ancheta a causa de la suspensión por tarjetas amarillas, por lo que el técnico está obligado a cambiar en relación al cruce ante Juventud, donde el Bolso perdió dos puntos en la hora. En este sentido, hay dos posibilidades: que Nicolás “Ojito” Rodríguez ingrese y entonces el cambio sea nombre por nombre o que opte por un nuevo esquema con una línea de tres defensores.

Tomás Viera estará en el sector izquierdo de una defensa que también tendrá a Francisco Calvo y Agustín Rogel o al juvenil Luciano Rodríguez.

Luciano Rodríguez, uno de los destacados de Nacional contra Albion. Foto: Estefanía Leal.

En la mitad de la cancha Lucas Rodríguez y Luciano Boggio cubrirán el eje, al tiempo que por la derecha jugará Gastón Martirena, a quien Carreño elogió públicamente al considerarlo “el mejor extremo” del plantel. Si el Ojito no juega, como carrilero por izquierda dirá presente Camilo Cándido en un rol de corte ofensivo.

Por delante de la línea de volantes estaría el argentino Rubén Botta, mientras que la ofensiva la compartirían Maxi Silvera y Tiziano Correa, quien viene de darle la victoria al Bolso frente al Gaucho en el Parque Saroldi.

De todas formas, hoy probarán a Maxi Gómez, la figura del equipo, para ver si está en condiciones de ser convocado después del esguince grado uno que sufrió en la rodilla durante el arranque del clásico por la cuarta fecha del Clausura. Manejarán su caso con cautela y es probable que no integre el banco de suplentes en el GPC.

Lleva 20 días de recuperación y el jueves hizo la primera parte de la práctica a la par de sus compañeros.

De esta manera, el probable once de Nacional para recibir a Defensor es el siguiente: Luis Mejía; Luciano Rodríguez/Agustín Rogel, Francisco Calvo, Tomás Viera; Gastón Martirena, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio, Camilo Cándido/Nicolás Rodríguez; Rubén Botta; Tiziano Correa, Maxi Silvera.

Nacional y su necesidad de regresar a la victoria en el Clausura tras dos empates

Daniel Carreño, DT de Nacional. Foto: Leo Mainé

La tabla apremia a Nacional, que terminó la sexta fecha noveno en la clasificación con solo ocho puntos de 18 posibles. Aunque conserva su invicto de siete partidos al mando de Carreño con cuatro victorias y tres empates, por la Liga AUF Uruguaya viene de perder cuatro puntos en los minutos finales de los cruces frente a Juventud (2-2)y Wanderers (1-1).

Por la cantidad de equipos que tiene por delante, ya no puede permitirse dejar unidades si quiere conservar su ilusión de luchar por el Clausura hasta el final y recortar la diferencia que tiene Montevideo City Torque.

Uno de los grandes desafíos que afronta es el de abrochar antes los partidos. En la última conferencia el propio técnico señaló que hay más de una razón por la que no lo están logrando: “Quizás el nerviosismo, quizás no tenemos tanto gol como quisiéramos”.

Si se confirma que el “9” no estará disponible, el Bolso deberá suplantar el 32% de los goles del equipo en lo que va del año (17 en total).