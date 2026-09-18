Nacional espera por Maxi Gómez hasta el sábado y es “complicado” que Coates pueda jugar ante Defensor

El Nacional de Daniel Carreño tiene el foco puesto en el cruce ante Defensor Sporting por la séptima fecha del Torneo Clausura, que está fijado para el domingo a las 16:30 horas en el Gran Parque Central. A sabiendas de que ya no puede dejar ningún punto por el camino si desea conservar la esperanza de ir por el título, el tricolor preservó a varios titulares que no tuvieron participación frente a Progreso por Copa AUF Uruguay.

Al mismo tiempo, dosificó las cargas de algunos de ellos como Nicolás Rodríguez y Francisco Calvo, quienes serán titulares ante el Tuerto. La incógnita se mantiene en relación a dos de los principales referentes del plantel del Bolso: Sebastián Coates y Maximiliano Gómez.

El zaguero arrastra una dolencia en la rodilla desde que fue reemplazado ante Juventud y no es la primera vez que le sucede en lo que va de la temporada. De acuerdo a lo que pudo saber Ovación, el defensor “aún no está descartado pero es más complicado” que pueda estar a disposición.

Sebastián Coates en una de las tribunas del Parque Saroldi. Foto: Estefanía Leal.

Puertas adentro son optimistas en relación al caso del “9”, quien sufrió un esguince grado uno de rodilla en el arranque del clásico contra Peñarol y desde entonces venía haciendo un trabajo a medida con el área de sanidad.

Lo positivo para el tricolor es que en la jornada de ayer se sumó a hacer la primera parte de los entrenamientos a la par de sus compañeros. Prefieren manejar el tema con mucha cautela e ir evaluándolo día a día y, de acuerdo a las consultas realizadas, lo van a “esperar” hasta el sábado para definir si juega o no.

Cada vez que está en cancha suele ser decisivo para el Bolso, que desde el arranque del tercer ciclo de Carreño conserva un invicto de siete partidos contabilizando cuatro victorias y tres empates entre todas las competencias.

Otro desafío que afronta es ganar por una diferencia abultada tomando en cuenta que siempre que lo hizo fue por un gol. En palabras de Carreño, apuntan a “cerrar los partidos” antes y lograr ser más contundentes en el plano ofensivo.