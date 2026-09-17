Augusto Cambón se rompió los ligamentos cruzados: baja sensible para Cerro que pierde al goleador del Clausura

Cerro recibió un duro revés en sus aspiraciones de quedarse en primera y la Liga AUF Uruguaya perderá por el resto del año a un jugador que atravesaba un enorme presente. Augusto Cambón, que se había recuperado de una fractura en su muñeca, ahora sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y será baja en la parte más caliente del torneo.

El jugador en su segundo partido tras recuperarse de la lesión y jugando con una férula le había dado al Villero un agónico triunfo ante un rival directo como Albion y entró en una racha goleadora tremenda, sumando un gol cada dos partidos, incluso con doblete en su última presentación ante Progreso, donde el equipo de Alejandro Cappuccio volvió a sumar de a tres ante un rival directo en su búsqueda por quedarse en primera, ubicándose hoy tres puntos por encima de Wanderers.

A su registro goleador Cambón le sumó una importancia clave en sus incidencias, sumando su equipo 10 puntos de 12 posibles, en los partidos que sacudió las redes. Ahora Cerro deberá recibir a Peñarol el sábado a las 15:30 horas sin el goleador del Torneo Clausura, que comparte la punta junto a Esteban Obregón de Montevideo City Torque con cuatro cada uno. Además le había anotado un gol a Central Español por el Torneo Intermedio.

El club dueño de su ficha, Defensor Sporting, le dedicó un posteo a través de sus redes sociales. Informó acerca de su lesión y le deseó una buena recuperación. "¡A volver más fuertes, Augusto! El pueblo Violeta está contigo", expresó la cuenta del club de Parque Rodó.

Augusto Cambón sufrió una rotura de ligamento cruzado en su último partido y estará un tiempo fuera de las canchas.



¡A volver más fuertes, Augusto!



𝐄𝐥 𝐩𝐮𝐞𝐛𝐥𝐨 𝐕𝐢𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚́ 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐠𝐨. 💜 pic.twitter.com/EgH3kEHn1f — Defensor Sporting (@DefensorSp) September 17, 2026

Con el Tuerto —club al que volverá tras vencerse el préstamo a fin de año— registra 50 partidos y cuatro goles. Por su parte, su paso por el Villero se cerrará con cinco goles en 20 partidos.