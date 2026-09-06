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El País Ovación Fútbol

Cerro vs. Racing en vivo por el Clausura: el Villero por salir de la zona roja y la Escuelita por la Anual

Desde de las 10 horas de este domingo, el equipo de Alejandro Cappuccio quiere repetir lo hecho en el Intermedio, cuando derrotó 1-0 al equipo de Cristian Chambian.

El País
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06/09/2026, 09:22
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Confianza mutua: Alejandro Cappuccio alienta a Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el Tróccoli.
Confianza mutua: Alejandro Cappuccio alienta a Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el Tróccoli.
Foto: Estefanía Leal | El País

Cerro recibirá a Racing en el Estadio Luis Troccoli por la quinta fecha del Torneo Clausura desde las 10 horas de la mañana de este domingo. El equipo de Alejandro Cappuccio quiere repetir lo hecho en la sexta fecha del Intermedio, cuando derrotó 1-0 con un tempranero gol de Nahuel Arena al equipo de Cristian Chambian.

En este caso los tres puntos valen oro para ambos, aunque miran distintas realidades. El Villero (71), tras las derrotas de Wanderers (71) y Danubio (67), puede salir de la zona roja, mientras que el equipo de Sayago puede volver a ser el líder de la Anual (suma 49) pese a las victorias de Peñarol (50 y un partido pendiente) y Deportivo Maldonado (49).

Cerro vs. Racing

10:00 | Estadio Luis Tróccoli
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto: Federico Río
VAR: Jonathan Fuentes y Agustín Berisso

Así continúa la quinta fecha del Torneo Clausura

Domingo 6 de setiembre

Central Español vs. Defensor Sporting
13:00 | Parque Palermo

Nacional vs. Juventud
16:30 | Gran Parque Central

Liverpool vs. Boston River
19:30 | Parque Viera

Lunes 7 de setiembre

Albion vs. Progreso
15:00 | Estadio Luis Franzini

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