Progreso 0-0 Cerro en vivo por el Torneo Clausura: se enfrentan dos rivales directos en la zona del descenso

Desde las 10 horas de este domingo y en el Paladino de La Teja, Progreso y Cerro Largo se miden por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Gustavo Tejera y será determinante en la zona baja de la tabla.

Si bien el Villero logró salir de la zona del descenso por primera vez en el año después vencer a Racing, necesita seguir sumando ante un Gaucho que depende de un milagro para poder salvar la categoría.

Progreso vs. Cerro

10:00 | Parque Paladino

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Martín Soppi y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Santiago Motta

VAR. Andrés Cunha y Marcelo Alonso