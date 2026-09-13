Progreso 0-0 Cerro en vivo por el Torneo Clausura: se enfrentan dos rivales directos en la zona del descenso
Desde las 10 horas de este domingo y en el Paladino de La Teja, el Gaucho y el Villero se miden por la sexta fecha. El encuentro será arbitrado por Gustavo Tejera.
Desde las 10 horas de este domingo y en el Paladino de La Teja, Progreso y Cerro Largo se miden por la sexta fecha del Torneo Clausura. El encuentro será arbitrado por Gustavo Tejera y será determinante en la zona baja de la tabla.
Si bien el Villero logró salir de la zona del descenso por primera vez en el año después vencer a Racing, necesita seguir sumando ante un Gaucho que depende de un milagro para poder salvar la categoría.
Progreso vs. Cerro
Los 1️⃣1️⃣ para hoy #ElGaucho pic.twitter.com/XTPdRBk1aO— C. A. Progreso (@ProgresoOficial) September 13, 2026
10:00 | Parque Paladino
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Martín Soppi y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Santiago Motta
VAR. Andrés Cunha y Marcelo Alonso
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