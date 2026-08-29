Boston River 0-1 Cerro en vivo por el Torneo Clausura: Augusto Cambón le da la ventaja al Villero en el Saroldi

Boston River recibe Cerro en el Parque Saroldi por la cuarta fecha del Torneo Clausura, a partir de la hora 14:00. El elenco Sastre sabe que si se queda con la victoria pasará a ser, momentáneamente, el líder del último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026.

De quedarse con el triunfo el único equipo que podría pasarlo en esta cuarta jornada del Torneo Clausura es Liverpool, que tiene puntaje perfecto, y visita este domingo a Cerro Largo, desde la hora 19:00, en el Ubilla de Melo.

El Villero, por su parte, está obligado a llevarse los tres puntos desde Florida para alcanzar a Wanderers, último equipo que no estaría perdiendo la categoría. En ese sentido, es un duelo fundamental para los dirigidos por Alejandro Cappuccio.

Primer tiempo

Tan solo dos minutos se necesitó en el Parque Saroldi para que Boston River tuviera una chance de peligro muy buena. Luego de un pase largo de Martín González, Nicolás Siri llegó hasta el fondo por banda derecha, lanzó un centro ras del suelo y Facundo Muñoa estrelló la pelota en el travesaño del arquero Yonatan Irrazábal.

Cerro gestó una buena luego de una secuencia de pases, eso llevó a que subiera Damián Suárez, se la diera a Augusto Cambón, quien ensayó un taco para asistir a un compañero. Sin embargo, el balón dio en un defensor y como vino —desde el suelo— le pegó Cambón para sorprender al golero Bruno Antúnez en el minuto 12 con el 1-0.

Boston River 0-1 Cerro

Hora: 14:00.

Cancha: Parque Saroldi.

TV: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Árbitro: Mathías De Armas.

Asistentes: Agustín Berisso, Amador De Prado.

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Andrés Cunha.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Martín González, Mateo Rivero, Jairo O’Neil; Lautaro Vázquez, Rodrigo Saravia; Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Facundo Aristegui; Nicolás Siri. DT: Ignacio Ithurralde.

Cerro: Yonatan Irrazabal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Nahuel Arena, Francisco Bregante; Jairo Amaro, Alejo Macelli, Brahian Alemán; Cristian Barros, Augusto Cambón, Leonardo Pais. DT: Alejandro Cappuccio.

Goles: 12' Augusto Cambón (C).