Cerro vs. Peñarol por el Torneo Clausura en el Tróccoli: hora, dónde ver y probables alineaciones del partido

La derrota de Liverpool -que hasta la fecha pasada lideraba el Clausura- apretó mucho más la tabla del último certamen corto y entre el primero, que ahora es City Torque, y el quinto hay solo seis puntos de diferencia. En ese grupo están Cerro y Peñarol (15:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV) por lo que ese título aún los ilusiona, pero los objetivos de ambos parecen estar en otro lado.

Es que para el Villero es clave seguir sumando para escaparle al descenso y soñar con la permanencia, aunque sabido es que acumular puntos para esa meta, le podría permitir seguir peleando el Clausura y lo propio con el Carbonero, aunque los de Diego Aguirre hoy tienen como prioridad el liderazgo de la Anual, que lo comparten con Racing.

Lo cierto es que más allá de lo que se pueda escribir en la previa, es un partido que promete por lo que ambos se juegan y porque tendrá el condimento de que solo se jugará con hinchas de Cerro, por razones de seguridad.

En lo deportivo, los dirigidos por Alejandro Cappuccio pasan por un muy buen momento acumulando cuatro victorias, un empate y una sola derrota en los seis partidos que se llevan disputados en el Torneo Clausura, lo que le permitió engrosar su promedio en el descenso. Por el lado del Mirasol, la situación es similar porque cuenta con un partido menos pero suma tres victorias, un empate y una derrota, más allá de que esa caída fue en el clásico de la que se repuso con dos contundentes victorias por 4-0 y 3-1 ante Danubio y Albion.

El Villero arriba a este encuentro con bajas luego de que dos titulares como Damián Suárez y Augusto Cambón no puedan ser de la partida por llegar a la quinta amarilla y sufrir lesión de ligamentos cruzados, respectivamente. Además, Francisco Bregante -habitual recambio- también está suspendido por acumulación de amarillas luego de recibir la última frente a Progreso.

Por el lado de la visita, la baja más relevante es la de Lucas Ferreira que llegó a cinco amonestaciones ante Albion por lo que en su lugar volvería a la titularidad el capitán Maximiliano Olivera para jugar en la línea de tres defensores.

Cerro vs. Peñarol:

Cerro: Yonatan Irrazábal; Mauro Villar, Nahuel Arena, Juan Cruz Guasone, Gianni Rodríguez; Alejo Macelli; Leonardo Pais, Jairo Amaro, Brahian Alemán, Alejandro Severo; Emiliano Rodríguez. DT: Alejandro Cappuccio.

Peñarol: Washington Aguerre; Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Eduardo Darias; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez; Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Hora: 15:30

Estadio: Luis Tróccoli

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Nicolás Tarán y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Andrés Martínez

VAR: Antonio García y Yimmy Álvarez