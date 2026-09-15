Así quedaron las tablas del Clausura y Anual tras el triunfo de Montevideo City Torque frente a Liverpool

Montevideo City Torque tomó la punta del Clausura, al ganarle a Liverpool 3-1 por la sexta fecha del torneo. Además quedó a dos puntos de la cima de la Anual que hoy es liderado por Peñarol y Racing.

El equipo de Marcelo Méndez pese a rotar pensando en el partido frente a Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se impuso con categoría. Jugó un gran partido defensivo y adelante fue efectivo, primero abriendo la cuenta con gol de Brian Gutiérrez tras pelota quieta y luego lo sentenció con un doblete de Nahuel da Silva.

La expulsión de José Tarán puso interrogantes al desenlace y más aún luego de que Thiago Brizuela descontara con media hora por jugar, pero el Ciudadano resistió y logró quedarse con tres puntos que lo dejan con puntaje ideal y la punta del último torneo corto del año a pesar de tener pendiente aún su encuentro frente a Peñarol como local.

Liverpool, que llegaba como líder ahora escolta junto a Cerro, que tuvo un notorio crecimiento desde la llegada de Alejandro Cappuccio al equipo.

La próxima fecha guarda varios platos fuertes, como la visita de Peñarol al Tróccoli, donde el Mirasol buscará seguir bien arriba en la Anual y el Villero tomar la punta del Clausura y seguir ganando aire en el descenso.

Por la fatídica hay un cruce directo clave entre Danubio y Wanderers en Jardines, mientras que Liverpool buscará recuperar la cima del último torneo corto del año ante uno de los líderes de la tabla del año, Racing.

Así está el Torneo Clausura

Montevideo City Torque lidera con 15 puntos de 15 posibles, seguido por Liverpool y Cerro que tienen 13.

Así está la Tabla Anual

En la tabla del año mandan Peñarol y Racing con 52, mientras que Montevideo City Torque se puso a dos, Deportivo Maldonado está con 49. Recordar que el Carbonero y el Ciudadano deben un partido entre sí.

Así está el Descenso

La fatídica tiene a Progreso muy comprometido con 61 puntos (0.938), Danubio también está en zona roja con 68 (1.046) junto a Wanderers (1.138). Quien ostenta la última posición de salvación es Cerro que llegó a 77 unidades (1.185) aunque Albion (1.214) empieza a complicarse. Si cae la próxima fecha quedará por debajo del puntaje del Villero en los promedios.

Así se juega la séptima fecha

SÁBADO 19

Boston River vs. Progreso

Hora: 12:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Cerro vs. Peñarol

Hora: 15:30

Estadio: Estadio Luis Tróccoli (puede cambiar)

Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Hora: 18:30

Estadio: Domingo Burgueño

DOMINGO 20

Albion vs. Juventud

Hora: 10:00

Estadio: Estadio Franzini

Danubio vs. Wanderers

Hora: 13:00

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Nacional vs. Defensor Sporting

Hora: 16:30

Estadio: Gran Parque Central

Liverpool vs. Racing

Hora: 19:30

Estadio: Parque Viera

LUNES 21

Central Español vs. Montevideo City Torque

Hora: 19:30

Estadio: Parque Palermo