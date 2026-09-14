Peñarol no tendrá a Ferreira para enfrentar a Cerro pero recupera jugadores: puesta a punto de los lesionados

Peñarol no contará con Lucas Ferreira para enfrentar a Cerro y Diego Aguirre deberá hacer cambios en el once inicial de cara al encuentro con el albiceleste por la séptima fecha del Torneo Clausura. Por el momento, el partido está fijado para el sábado a las 15:30 horas en el Tróccoli.

El defensa de 26 años, que ayer marcó su primer gol con el aurinegro, recibió una tarjeta amarilla este domingo en la victoria ante Albion por 3-1 y llegó a la quinta carta, por lo que deberá cumplir con el partido de suspensión.

La ausencia de Maximiliano Olivera ante Albion fue explicada por Aguirre tras el encuentro y así como afirmó que no había un tema físico que lo dejara afuera, sostuvo: "Le estamos dando ritmo a otros jugadores, hoy jugaba Germán Pezzella y si bien la idea era ponerlo en el segundo tiempo, el partido no tenía inconvenientes".

Mientras tanto se aguarda por los estudios del argentino Gonzalo Gelini, quien pese a no ser titular, viene sumando minutos pero quedó afuera de la convocatoria ante el Pionero por molestias físicas. “Tuvo un golpe en una práctica y todavía no se le hizo el estudio. No tengo la información de su lesión aún”, expresó este lunes el entrenador en diálogo con Las Voces del Fútbol (El Espectador Deportes).

En esta misma entrevista, la Fiera confirmó el regreso de hizo una puesta apunto de las lesiones, dijo que a Facundo Batista (molestia muscular) "le quedan unos días", mientra que a Luis Miguel Angulo (desgarro) "le falta".

Facundo Batista, titular en Peñarol, en la previa del partido ante Cerro Largo. Foto: Darwin Borrelli.

Además, expresó que Nahuel Herrera (fractura en el entrenamiento por el pisotón) "seguramente" va a regresar a jugar por Copa AUF Uruguay —se mide ante Danubio el jueves 24 de setiembre— al igual que Jesús Trindade, quien podría llegar a integrar la convocatoria ante el Villero.

En cuanto a Leo Fernández (sufrió rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha en abril), confesó que está "trabajando mucho con los fisioterapeutas, para ver si puede llegar a los partidos finales, no puedo asegurarlo".

Diego Laxalt se desgarró en el partido ante Atenas de San Carlos por Copa AUF y continúa en recuperación.

¿Dónde se juega Cerro-Peñarol?

Cartel del Club Atletico Cerro frente al Estadio Monumental Luis Troccoli en el barrio Cerro de Montevideo, ND 20251024, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

"Hoy (lunes) se juega en el Tróccoli", dijo el presiente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, esta mañana sobre el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, a disputarse el próximo sábado, aunque existen remotas chances de que cambie de escenario.

Según pudo saber Ovación a través de la dirigencia mirasol, los presidentes de Peñarol y Cerro quedaron en conversar acerca del tema esta tarde.