¿Cerro vs. Peñarol se juega en el Tróccoli? Jaureguiverry escuchará la propuesta de Ruglio y evaluará la localía

"Hoy (lunes) se juega en el Tróccoli", dijo el presiente de Cerro, Alfredo Jaureguiverry, esta mañana sobre el partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, a disputarse el próximo sábado, aunque existen remotas chances de que cambie de escenario.

Según pudo saber Ovación a través de la dirigencia mirasol, los presidentes de Peñarol y Cerro quedaron en conversar acerca del tema esta tarde.

Sin embargo, el directivo del Villero, fue más cauto: "Tengo que poner en la balanza dinero, quita de puntos, tengo que sacar a los hinchas a costa de qué; por respeto tengo que escuchar", añadió el presidente Villero este lunes en diálogo con Minuto1 (Carve Deportiva).

"Si se me aparece una propuesta, que hoy no hay, la tengo que escuchar", expresó Jaureguiverry y confirmó que "Cerro está al día".

Si el partido se juega en el Tróccoli, Peñarol no podrá asistir (por el Ministerio del Interior), sin embargo, no está claro si al fijar el Centenario, el aurinegro podría llevar a su público. Se debe aguardar por la decisión del área de seguridad.

El Villero, que viene repuntando y por el momento está fuera de zona de Descenso, venció este domingo a un rival directo como Progreso en La Teja mientras que Peñarol goleó 3-1 a Albion en el Centenario, sin su gente.

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