Montevideo City Torque vs. Liverpool en vivo: la punta del Torneo Clausura se pone en juego en el Charrúa
El Ciudadano llega con puntaje ideal, pero se mide frente al negriazul que llega como líder. Además los de Marcelo Méndez pueden seguir a tiro de la cima de la Anual, con un partido menos.
La fecha seis del Torneo Clausura guardó uno de los platos fuertes para su complemento. El Charrúa recibirá a partir de las 19:00 horas a quien ostenta puntaje ideal, Montevideo City Torque, frente al líder, Liverpool.
El Ciudadano viene de ganar de atrás y sobre el final ante Cerro Largo, pero sabe que en el futuro inmediato tendrá un cruce clave ante Cienciano por Copa Sudamericana, tras caer el pasado de jueves 2-0 en la altura de Cusco. El negriazul tomó la punta tras vencer en su última presentación a Boston River 1-0.
En el Apertura se vieron las caras en el Viera, donde el equipo en aquel entonces de Camilo Speranza hizo figura a Franco Torgnascioli pese a jugar con 10 durante todo el segundo tiempo.
Montevideo City Torque vs. Liverpool
Hora: 19:00.
Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.
Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Santiago Zampieri, Nicolás Pérez, José Tarán, José Tarán, Brian Gutiérrez; Ezequiel Busquets, Diogo Guzmán, Sebastián Cáceres; Lucas Duré, Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.
Liverpool: Mathías Bernatene; Agustín Cayetano, Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Kevin Lewis; Lucas Acosta; Federico Martínez, Rubén Bentancourt, Renzo Machado. DT: Jorge Fossati.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Carlos Barreiro y Marcos Rosamen.
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.
VAR. Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk.
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