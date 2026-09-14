Montevideo City Torque vs. Liverpool en vivo: la punta del Torneo Clausura se pone en juego en el Charrúa

La fecha seis del Torneo Clausura guardó uno de los platos fuertes para su complemento. El Charrúa recibirá a partir de las 19:00 horas a quien ostenta puntaje ideal, Montevideo City Torque, frente al líder, Liverpool.

El Ciudadano viene de ganar de atrás y sobre el final ante Cerro Largo, pero sabe que en el futuro inmediato tendrá un cruce clave ante Cienciano por Copa Sudamericana, tras caer el pasado de jueves 2-0 en la altura de Cusco. El negriazul tomó la punta tras vencer en su última presentación a Boston River 1-0.

En el Apertura se vieron las caras en el Viera, donde el equipo en aquel entonces de Camilo Speranza hizo figura a Franco Torgnascioli pese a jugar con 10 durante todo el segundo tiempo.

Montevideo City Torque vs. Liverpool

Hora: 19:00.

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Santiago Zampieri, Nicolás Pérez, José Tarán, José Tarán, Brian Gutiérrez; Ezequiel Busquets, Diogo Guzmán, Sebastián Cáceres; Lucas Duré, Nahuel da Silva, Ramiro Lecchini. DT: Marcelo Méndez.

Liverpool: Mathías Bernatene; Agustín Cayetano, Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Kevin Lewis; Lucas Acosta; Federico Martínez, Rubén Bentancourt, Renzo Machado. DT: Jorge Fossati.

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Carlos Barreiro y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez.

VAR. Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk.