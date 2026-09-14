Séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli y Nacional recibe a Defensor en el GPC
La etapa se disputará entre sábado y lunes con una remota chance de que el albiceleste cambie de escenario y un fuerte cruce por el Descenso entre Danubio y Wanderers.
Con Peñarol como líder de la Tabla Anual (tiene un partido menos) y Cerro y Liverpool compartiendo la cima del Torneo Clausura, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la séptima fecha que tendrá en cruce entre el Mirasol y el albiceleste el sábado, mientras que Nacional recibirá a Defensor Sporting el domingo en el Gran Parque Central.
La etapa comenzará el sábado a las 12:00 con el encuentro entre Boston River y Progreso en el Estadio Campeones Olímpicos. Más tarde, a las 15:30, Cerro recibirá a Peñarol, por el momento, en el Tróccoli. La jornada sabatina cerrará a las 18:30 con el partido entre Deportivo Maldonado y Cerro Largo en el Domingo Burgueño Miguel.
El domingo la actividad arranca temprano, a las 10:00, con Albion ante Juventud en el Franzini para a las 13:00 dar inicio al cruce entre Danubio y Wanderers en el Estadio Mincheff de Lazaroff (en el proyecto ambos partidos estaban invertidos pero se trocaron por pedido de la Franja). Por la tarde, a las 16:30, uno de los platos fuertes enfrenta a Nacional contra Defensor Sporting en el Gran Parque Central, mientras que el cierre dominical será a las 19:30 con el duelo entre Liverpool y Racing en el Parque Viera.
Finalmente, el lunes 21 de setiembre de 2026, la fecha se completa con el partido único entre Central Español y Montevideo City Torque, que se jugará a las 19:30 en el Parque Palermo.
Sábado 19 de setiembre
Boston River vs. Progreso
- Hora: 12:00
- Estadio: Campeones Olímpicos
Cerro vs. Peñarol
- Hora: 15:30
- Estadio: Estadio Luis Tróccoli (puede cambiar)
Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo
- Hora: 18:30
- Estadio: Domingo Burgueño
Domingo 20 de setiembre
Albion vs. Juventud
- Hora: 10:00
- Estadio: Estadio Franzini
Danubio vs. Wanderers
- Hora: 13:00
- Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff
Nacional vs. Defensor Sporting
- Hora: 16:30
- Estadio: Gran Parque Central
Liverpool vs. Racing
- Hora: 19:30
- Estadio: Parque Viera
Lunes 21 de setiembre
- Central Español vs. Montevideo City Torque
- Hora: 19:30
- Estadio: Parque Palermo
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