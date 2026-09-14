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El País Ovación Fútbol

Séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli y Nacional recibe a Defensor en el GPC

La etapa se disputará entre sábado y lunes con una remota chance de que el albiceleste cambie de escenario y un fuerte cruce por el Descenso entre Danubio y Wanderers.

El País
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14/09/2026, 12:10
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Maximiliano Gómez en el partido entre Defensor Sporting y Nacional en el Franzini.
Maximiliano Gómez en el partido entre Defensor Sporting y Nacional en el Franzini.
Foto: Darwin Borrelli.

Con Peñarol como líder de la Tabla Anual (tiene un partido menos) y Cerro y Liverpool compartiendo la cima del Torneo Clausura, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la séptima fecha que tendrá en cruce entre el Mirasol y el albiceleste el sábado, mientras que Nacional recibirá a Defensor Sporting el domingo en el Gran Parque Central.

La etapa comenzará el sábado a las 12:00 con el encuentro entre Boston River y Progreso en el Estadio Campeones Olímpicos. Más tarde, a las 15:30, Cerro recibirá a Peñarol, por el momento, en el Tróccoli. La jornada sabatina cerrará a las 18:30 con el partido entre Deportivo Maldonado y Cerro Largo en el Domingo Burgueño Miguel.

¿Cerro vs. Peñarol se juega en el Tróccoli? Jaureguiverry escuchará la propuesta de Ruglio y evaluará la localía

El domingo la actividad arranca temprano, a las 10:00, con Albion ante Juventud en el Franzini para a las 13:00 dar inicio al cruce entre Danubio y Wanderers en el Estadio Mincheff de Lazaroff (en el proyecto ambos partidos estaban invertidos pero se trocaron por pedido de la Franja). Por la tarde, a las 16:30, uno de los platos fuertes enfrenta a Nacional contra Defensor Sporting en el Gran Parque Central, mientras que el cierre dominical será a las 19:30 con el duelo entre Liverpool y Racing en el Parque Viera.

Finalmente, el lunes 21 de setiembre de 2026, la fecha se completa con el partido único entre Central Español y Montevideo City Torque, que se jugará a las 19:30 en el Parque Palermo.

Sábado 19 de setiembre

Leandro Umpiérrez con la pelota en el partido entre Cerro y Peñarol.
Leandro Umpiérrez con la pelota en el partido entre Cerro y Peñarol.
Foto: Ignacio Sánchez.

  • Boston River vs. Progreso

    • Hora: 12:00
    • Estadio: Campeones Olímpicos

  • Cerro vs. Peñarol

    • Hora: 15:30
    • Estadio: Estadio Luis Tróccoli (puede cambiar)

  • Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

    • Hora: 18:30
    • Estadio: Domingo Burgueño

Domingo 20 de setiembre

  • Albion vs. Juventud

    • Hora: 10:00
    • Estadio: Estadio Franzini

  • Danubio vs. Wanderers

    • Hora: 13:00
    • Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

  • Nacional vs. Defensor Sporting

    • Hora: 16:30
    • Estadio: Gran Parque Central

  • Liverpool vs. Racing

    • Hora: 19:30
    • Estadio: Parque Viera

Lunes 21 de setiembre

  • Central Español vs. Montevideo City Torque
    • Hora: 19:30
    • Estadio: Parque Palermo

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