Séptima fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita a Cerro en el Tróccoli y Nacional recibe a Defensor en el GPC

Con Peñarol como líder de la Tabla Anual (tiene un partido menos) y Cerro y Liverpool compartiendo la cima del Torneo Clausura, la Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la séptima fecha que tendrá en cruce entre el Mirasol y el albiceleste el sábado, mientras que Nacional recibirá a Defensor Sporting el domingo en el Gran Parque Central.

La etapa comenzará el sábado a las 12:00 con el encuentro entre Boston River y Progreso en el Estadio Campeones Olímpicos. Más tarde, a las 15:30, Cerro recibirá a Peñarol, por el momento, en el Tróccoli. La jornada sabatina cerrará a las 18:30 con el partido entre Deportivo Maldonado y Cerro Largo en el Domingo Burgueño Miguel.

El domingo la actividad arranca temprano, a las 10:00, con Albion ante Juventud en el Franzini para a las 13:00 dar inicio al cruce entre Danubio y Wanderers en el Estadio Mincheff de Lazaroff (en el proyecto ambos partidos estaban invertidos pero se trocaron por pedido de la Franja). Por la tarde, a las 16:30, uno de los platos fuertes enfrenta a Nacional contra Defensor Sporting en el Gran Parque Central, mientras que el cierre dominical será a las 19:30 con el duelo entre Liverpool y Racing en el Parque Viera.

Finalmente, el lunes 21 de setiembre de 2026, la fecha se completa con el partido único entre Central Español y Montevideo City Torque, que se jugará a las 19:30 en el Parque Palermo.

Sábado 19 de setiembre

Leandro Umpiérrez con la pelota en el partido entre Cerro y Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Boston River vs. Progreso Hora: 12:00 Estadio: Campeones Olímpicos



Cerro vs. Peñarol Hora: 15:30 Estadio: Estadio Luis Tróccoli (puede cambiar)



Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo Hora: 18:30 Estadio: Domingo Burgueño





Domingo 20 de setiembre

Albion vs. Juventud Hora: 10:00 Estadio: Estadio Franzini



Danubio vs. Wanderers Hora: 13:00 Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff

Nacional vs. Defensor Sporting Hora: 16:30 Estadio: Gran Parque Central

Liverpool vs. Racing Hora: 19:30 Estadio: Parque Viera



Lunes 21 de setiembre