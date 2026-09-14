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El País Ovación Fútbol

Así quedaron las tablas del Torneo Clausura, Anual y Descenso tras el triunfo de Peñarol sobre Albion

El Carbonero se impuso frente al Pionero en el Estadio Centenario, volvió a sumar de a tres y lidera la acumulada junto a Racing, pero con un partido menos.

El País
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13/09/2026, 22:01
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Mauricio Lemos y Hernán Toledo disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Albion.
Mauricio Lemos y Hernán Toledo disputan la pelota en el partido entre Peñarol y Albion.
Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol cosechó una victoria muy importante frente a Albion en el cierre de la jornada del domingo y a falta de un partido para el final de la sexta jornada del Torneo Clausura, volvió a quedar como líder de la Tabla Anual, aunque en este caso junto a Racing, más allá de que el Mirasol aún tiene un partido pendiente.

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Los de Sayago, que iniciaron la fecha con los mismos puntos que los de Diego Aguirre y Deportivo Maldonado, cumplieron y vencieron por 3-2 a Boston River para permanecer en lo más alto de la acumulada, mientras que los fernandinos dejaron pasar la chance luego de caer por 1-0 ante Defensor Sporting.

En el marco del Clausura, Liverpool ya no lidera en solitario porque Cerro lo alcanzó tras su contundente triunfo por 3-1 ante Progreso, aunque el negriazul tiene una nueva chance de quedar por arriba este lunes cuando se mida en un partidazo con Montevideo City Torque, dos equipos que también apuestan a prenderse en la Anual.

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