Aguirre destacó a Pezzella, dejó de lado la sanción y valoró otro triunfo postclásico: "Había que recuperarnos"

"El partido se presentó favorable con los goles, lo ganamos claramente y quedé contento con el rendimiento", esas fueron las primeras palabras de Diego Aguirre tras la victoria de Peñarol ante Albion y se resumieron el estado de ánimo del entrenador que estuvo de cumpleaños este domingo.

"Para que el cumpleaños fuera feliz teníamos que ganar hoy", dijo entre risas y argumentó: "Contento por eso y ya pensar en lo que viene porque estamos en una situación buena pero, tenemos que tener atención". No es para menos teniendo en cuenta que la Anual la lidera con Racing, más allá de tener un partido pendiente en el que puede marcar diferencia.

Al momento de definir el once inicial sorprendió que no estuviera Maximiliano Olivera y así como afirmó que no había un tema físico que lo dejara afuera, sostuvo: "Le estamos dando ritmo a otros jugadores, hoy jugaba Pezzella y si bien la idea era ponerlo en el segundo tiempo, el partido no tenía inconvenientes".

Precisamente sobre el zaguero argentino que jugó 68 minutos, indicó: "Lo vi muy bien, tiene tremenda categoría, es campeón del mundo y cayó muy bien en el grupo por su liderazgo, es un placer tenerlo. Se va a transformar en un referente del equipo".

Cuanto tuvo que analizar la victoria, añadió: "Respetamos la forma de jugar que tiene Albion y su estilo con tenencia de pelota que lo hace bien y usamos una buena estrategia y pudimos contrarrestar y nos sentimos cómodos con el partido".

Respecto a lo que implicó la sanción teniendo en cuenta la quita de un punto y al no poder jugar con público, reflexionó: "La sanción no es un tema. Tenemos que ganar, pensar en el próximo partido y mirar para adelante, sabiendo que entramos en una etapa cada vez más definitoria e intentar ir partido a partido. Lo manejamos con los jugadores, pero no era una situación de excusa o motivo para justificar algunos fallos, mostramos concentración a pesar de que es difícil jugar sin público. Me dieron bastante tranquilidad porque jugaron concentrados".

Antes de finalizar, Aguirre afirmó que "había que recuperarnos de ese golpe", respecto a la derrota del clásico, aunque también indicó que lo que resta por delante "va a ser muy difícil. No siempre vamos a encontrar la contundencia de estos partidos". "Ahora nos toca Cerro en el Tróccoli y va a ser tremendamente difícil porque están bien", sentenció.