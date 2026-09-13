Peñarol vs. Albion en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

La jornada de domingo de la sexta fecha del Torneo Clausura se cierra en el Estadio Centenario con el partido entre Peñarol y Albion (19:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV) en un partido donde se miden dos equipos con objetivos diferentes.

Más allá de que ambos apuntan a quedarse con los tres puntos, el Carbonero los tiene como meta para seguir en lo más alto de la Anual y seguir peleando por el Clausura, mientras que el Pionero está necesitado de puntos para seguir escapando del descenso, además de atravesar una racha de apenas tres victorias en los últimos 15 partidos por todas las competencias.

Cabe recordar que el Mirasol afronta en esta sexta fecha su primer partido sin público y fuera del Campeón del Siglo tras la sanción que le fue impuesta por los incidentes luego del clásico ante Nacional.