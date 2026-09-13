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Peñarol vs. Albion en vivo por el Torneo Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Carbonero, que hace de local en el Estadio Centenario y juega sin su público, se enfrenta con el Pionero en la lucha por seguir como uno de los líderes de la Anual.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Federico Puente disputando la pelota con Nicolás "Indio" Fernández en el Albion vs. Peñarol.
Federico Puente disputando la pelota con Nicolás "Indio" Fernández en el Albion vs. Peñarol.
Foto: Leonardo Mainé.

La jornada de domingo de la sexta fecha del Torneo Clausura se cierra en el Estadio Centenario con el partido entre Peñarol y Albion (19:30 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AntelTV) en un partido donde se miden dos equipos con objetivos diferentes.

Más allá de que ambos apuntan a quedarse con los tres puntos, el Carbonero los tiene como meta para seguir en lo más alto de la Anual y seguir peleando por el Clausura, mientras que el Pionero está necesitado de puntos para seguir escapando del descenso, además de atravesar una racha de apenas tres victorias en los últimos 15 partidos por todas las competencias.

Cabe recordar que el Mirasol afronta en esta sexta fecha su primer partido sin público y fuera del Campeón del Siglo tras la sanción que le fue impuesta por los incidentes luego del clásico ante Nacional.

¡La lista de convocados de Peñarol!

Diego Aguirre confirmó una nómina con varias bajas porque a la conocida de Nahuel Herrera, se le fueron sumando otras como Luis Angulo, Diego Laxalt, Facundo Batista, así como también Jonathan Rodríguez y Gonzalo Gelini.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

Peñarol y Albion se miden en el Estadio Centenario en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, con el Carbonero como local, pero con la obligación de jugar fuera del Campeón del Siglo por la sanción.

Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.
Diego Aguirre, DT de Peñarol, en el partido ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario.
Foto: Estefanía Leal.

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