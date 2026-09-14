Cerro resolvió que el partido contra Peñarol se juega en el Luis Tróccoli: “No tenemos que hablar con nadie”

Cerro tomó la resolución que finalmente el duelo ante Peñarol por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya se va a jugar en el Estadio Luis Tróccoli. “Cerro juega en el Tróccoli”, le confirmó el presidente del club Villero, Alfredo Jaureguiverry, a Ovación.

Se llegó a manejar la posibilidad de que existiera una negociación entre directivos del club aurinegro y del albiceleste para que el choque se disputará en el Estadio Centenario, aunque al final el equipo que conduce técnicamente Alejandro Cappuccio priorizó jugar en su casa. “No tengo que hablar con nadie”, señaló el mandamás de Cerro.

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro. Foto: Ignacio Sánchez.

Peñarol fue sancionado por la Comisión Disciplinaria —por los incidentes que se dieron en el clásico del pasado domingo 30 de agosto en la Tribuna Cataldi en el Campeón del Siglo (CDS) — con cuatro partidos a puertas cerradas como local y sin poder jugar en su estadio, el CDS, más la quita de un punto y una multa de 150 Unidades Reajustables (equivalente a 7.000 dólares).

Cabe destacar que esa sanción no le impide a los hinchas carboneros ir de visitantes a ver al elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre. Sin embargo, no podrán acudir al choque con el Villero por una cuestión de seguridad.

En ese sentido, el partido entre Cerro y Peñarol se llevará a cabo en el Estadio Luis Tróccoli y solo contará con la presencia de hinchas locales. Debido a que el Ministerio del Interior lo definió como un partido de alto riesgo.

El gran momento de Cerro en la Liga AUF Uruguaya 2026

Confianza mutua: Alejandro Cappuccio alienta a Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el Tróccoli. Foto: Estefanía Leal | El País

Hubo un antes y después en Cerro con el arribo de Alejandro Cappuccio como director técnico en la actual temporada. El entrenador de 50 años acumula 14 encuentros al mando del conjunto Villero donde lleva siete victorias, dos empates y cinco derrotas.

Cerro es líder del Torneo Clausura junto a Liverpool, que juega este lunes ante Montevideo City Torque a partir de la hora 19:00 en el Parque Viera, con 13 unidades gracias a cuatro victorias, un empate y una derrota.

Esos buenos números de Cappuccio le permitieron al albiceleste salir de la zona de descenso de la Liga AUF Uruguaya 2026 y, además, poder estirar su diferencia a tres puntos con el último equipo que está perdiendo la categoría, que es Wanderers.

Es sabido que siempre es una incomodidad para los grandes ir a jugar al Estadio Luis Tróccoli y, por ende, Cerro querrá sacar provecho de eso para seguir sumando y alejándose aún más de los puestos de descenso a la Segunda División Profesional.