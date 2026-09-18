Árbitros de la séptima fecha del Clausura: Leodán González arbitra a Peñarol y Ostojich a Nacional
El Carbonero deberá ir al Tróccoli a jugar contra Cerro, mientras que el Bolso recibirá a Defensor Sporting. Gustavo Tejera impartirá justicia al otro líder de la Anual, Racing.
La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó los árbitros para la séptima fecha del Torneo Clausura que tendrá varios platos fuertes. La novedad pasa por la presencia de Leodán González como primer juez, labor que no cumplía desde la primera fecha. Impartirá justicia en el Tróccoli, en el partido entre Cerro y Peñarol, donde se pondrán en juego las puntas del último torneo corto del año y también de la Anual.
El partido que se jugará el sábado a las 15:30 horas tendrá a Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes, mientras que Antonio García y Yimmy Álvarez estarán en el VAR.
Leodán impartió justicia contra Peñarol en tres partidos este año. El Mirasol ganó por el Intermedio 3-0 ante Cerro Largo y cayó frente a Wanderers (1-0) y Central Español (2-1) en el Apertura. A Cerro aún no lo arbitró en 2026. González estuvo en cabina en dos encuentros entre villeros y aurinegros, ambos con triunfos locales. El del Carbonero fue por 3-1 en marzo de 2026 y el del albiceleste fue por 2-0 en octubre de 2025.
La fecha tendrá un partido con un condimento similar el domingo. Liverpool, que busca recuperar la cima del Clausura recibirá a Racing que quiere seguir arriba en la Anual. El partido en el Viera tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera, con Héctor Bergaló y Matías Rodríguez de líneas y en cabina estarán Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.
Ese mismo día Nacional y Defensor Sporting juegan con la necesidad de sumar en el Gran Parque Central. Del cuerpo arbitral estará a cargo Esteban Ostojich, con Agustín Berisso y Federico Piccardo como asistentes, mientras que Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.
Contra el tricolor el árbitro dirigió cuatro veces en esta temporada, con dos triunfos del Bolso, una derrota y un empate —que terminó con caída por penales ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya—, le expulsó dos jugadores a Nacional y uno al rival; y además cobró cuatro penales, dos a favor del equipo de La Blanqueada y uno en contra.
Dos de las expulsiones se dieron en el clásico, una por una plancha de Leandro Umpiérrez sobre Sebastián Coates y la otra a Gonzalo Carneiro por doble amarilla, tras un braceo que impactó sobre el rostro de Eric Remedi. La otra se dio en el triunfo del tricolor ante Juventud 2-1 por el Intermedio, donde Tomás Viera con amarilla le cometió una infracción totalmente a destiempo a Bruno Larregui.
En cuanto a los penales, tres se dieron en un partido sumamente polémico donde Nacional derrotó a Liverpool 3-1. El primero se dio por una mano de Santiago Strassorier en una jugada en la que el negriazul reclamó una falta previa de Pável Núñez por cargar sobre la espalda del defensor, el segundo por un fino toque de Lucas Rodríguez sobre Ezequiel Olivera y el último tras revisión en el VAR, donde Núñez es derribado por un defensor en el intento de despejar la pelota.
El más claro se dio en el partido contra Racing por el Clausura, donde sancionó tiro desde los 12 pasos tras una mano de Francisco Calvo.
Por su parte, Defensor Sporting está invicto con Ostijich este año, por dos victorias y dos empates. Además le pitó un penal a favor tras una falta de Agustín Buffa sobre Lucas Agazzi, pero el arquero le terminó conteniendo el remate a Brian Montenegro.
La designación arbitral de la séptima fecha del Clausura
SÁBADO 19
Boston River vs. Progreso
Hora: 12:00
Estadio: Campeones Olímpicos
Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Pablo Llarena, Alberto Píriz
Cuarto: Bruno Sacarelo
VAR: Daniel Rodriguez, Diego Riveiro
Cerro vs. Peñarol
Hora: 15:30
Estadio: Tróccoli
Árbitro: Leodán González
Asistentes: Nicolás Taran, Marcos Rosamen
Cuarto: Andrés Martínez
VAR: Antonio García, Yimmy Álvarez
Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo
Hora: 18:30
Estadio: Campus de Maldonado
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Mathias Muniz, Sebastián Silvera
Cuarto: Elías Lorenzo
VAR: Christian Ferreyra, Hector Bergalo
DOMINGO 20
Albion vs. Juventud
Hora: 10:00
Estadio: Franzini
Árbitro: Javier Ferres
Asistentes: Martin Soppi, Carlos Roca
Cuarto: Ruben Umpiérrez
VAR: Andrés Cunha, Santiago Motta
Danubio vs. Wanderers
Hora: 13:00
Estadio: María Mincheff de Lazaroff
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Carlos Barreiro, Julián Perez
Cuarto: Juan Cianni
VAR: Daniel Fedorczuk, Javier Irazoqui
Nacional vs. Defensor Sporting
Hora: 16:30
Estadio: Gran Parque Central
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Agustin Berisso, Federico Piccardo
Cuarto: Federico Arman
VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández
Liverpool vs. Racing
Hora: 20:00
Estadio: Parque Viera
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Héctor Bergalo, Matías Rodriguez
Cuarto: Pablo Silveira
VAR: Jonathan Fuentes, Richard Trinidad
LUNES 21
Central Español vs. Montevideo City Torque
Hora: 19:30
Estadio: Parque Palermo
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Andrés Nievas, Ernesto Hartwig
Cuarto: Federico Modernell
VAR: Yimmy álvarez, Federico Piccardo
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