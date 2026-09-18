Árbitros de la séptima fecha del Clausura: Leodán González arbitra a Peñarol y Ostojich a Nacional

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) designó los árbitros para la séptima fecha del Torneo Clausura que tendrá varios platos fuertes. La novedad pasa por la presencia de Leodán González como primer juez, labor que no cumplía desde la primera fecha. Impartirá justicia en el Tróccoli, en el partido entre Cerro y Peñarol, donde se pondrán en juego las puntas del último torneo corto del año y también de la Anual.

El partido que se jugará el sábado a las 15:30 horas tendrá a Nicolás Tarán y Marcos Rosamen como asistentes, mientras que Antonio García y Yimmy Álvarez estarán en el VAR.

Leodán impartió justicia contra Peñarol en tres partidos este año. El Mirasol ganó por el Intermedio 3-0 ante Cerro Largo y cayó frente a Wanderers (1-0) y Central Español (2-1) en el Apertura. A Cerro aún no lo arbitró en 2026. González estuvo en cabina en dos encuentros entre villeros y aurinegros, ambos con triunfos locales. El del Carbonero fue por 3-1 en marzo de 2026 y el del albiceleste fue por 2-0 en octubre de 2025.

La fecha tendrá un partido con un condimento similar el domingo. Liverpool, que busca recuperar la cima del Clausura recibirá a Racing que quiere seguir arriba en la Anual. El partido en el Viera tendrá el arbitraje de Gustavo Tejera, con Héctor Bergaló y Matías Rodríguez de líneas y en cabina estarán Jonathan Fuentes y Richard Trinidad.

Ese mismo día Nacional y Defensor Sporting juegan con la necesidad de sumar en el Gran Parque Central. Del cuerpo arbitral estará a cargo Esteban Ostojich, con Agustín Berisso y Federico Piccardo como asistentes, mientras que Diego Dunajec y Santiago Fernández estarán en el VAR.

Contra el tricolor el árbitro dirigió cuatro veces en esta temporada, con dos triunfos del Bolso, una derrota y un empate —que terminó con caída por penales ante Peñarol por la Supercopa Uruguaya—, le expulsó dos jugadores a Nacional y uno al rival; y además cobró cuatro penales, dos a favor del equipo de La Blanqueada y uno en contra.

Dos de las expulsiones se dieron en el clásico, una por una plancha de Leandro Umpiérrez sobre Sebastián Coates y la otra a Gonzalo Carneiro por doble amarilla, tras un braceo que impactó sobre el rostro de Eric Remedi. La otra se dio en el triunfo del tricolor ante Juventud 2-1 por el Intermedio, donde Tomás Viera con amarilla le cometió una infracción totalmente a destiempo a Bruno Larregui.

Esteban Ostojich sanciona el penal en el partido entre Liverpool y Nacional. Foto: Darwin Borrelli.

En cuanto a los penales, tres se dieron en un partido sumamente polémico donde Nacional derrotó a Liverpool 3-1. El primero se dio por una mano de Santiago Strassorier en una jugada en la que el negriazul reclamó una falta previa de Pável Núñez por cargar sobre la espalda del defensor, el segundo por un fino toque de Lucas Rodríguez sobre Ezequiel Olivera y el último tras revisión en el VAR, donde Núñez es derribado por un defensor en el intento de despejar la pelota.

El más claro se dio en el partido contra Racing por el Clausura, donde sancionó tiro desde los 12 pasos tras una mano de Francisco Calvo.

Por su parte, Defensor Sporting está invicto con Ostijich este año, por dos victorias y dos empates. Además le pitó un penal a favor tras una falta de Agustín Buffa sobre Lucas Agazzi, pero el arquero le terminó conteniendo el remate a Brian Montenegro.

La designación arbitral de la séptima fecha del Clausura

SÁBADO 19

Boston River vs. Progreso

Hora: 12:00

Estadio: Campeones Olímpicos

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Pablo Llarena, Alberto Píriz

Cuarto: Bruno Sacarelo

VAR: Daniel Rodriguez, Diego Riveiro

Cerro vs. Peñarol

Hora: 15:30

Estadio: Tróccoli

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Nicolás Taran, Marcos Rosamen

Cuarto: Andrés Martínez

VAR: Antonio García, Yimmy Álvarez

Deportivo Maldonado vs. Cerro Largo

Hora: 18:30

Estadio: Campus de Maldonado

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Mathias Muniz, Sebastián Silvera

Cuarto: Elías Lorenzo

VAR: Christian Ferreyra, Hector Bergalo

DOMINGO 20

Albion vs. Juventud

Hora: 10:00

Estadio: Franzini

Árbitro: Javier Ferres

Asistentes: Martin Soppi, Carlos Roca

Cuarto: Ruben Umpiérrez

VAR: Andrés Cunha, Santiago Motta

Danubio vs. Wanderers

Hora: 13:00

Estadio: María Mincheff de Lazaroff

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Carlos Barreiro, Julián Perez

Cuarto: Juan Cianni

VAR: Daniel Fedorczuk, Javier Irazoqui

Nacional vs. Defensor Sporting

Hora: 16:30

Estadio: Gran Parque Central

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Agustin Berisso, Federico Piccardo

Cuarto: Federico Arman

VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández

Liverpool vs. Racing

Hora: 20:00

Estadio: Parque Viera

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Héctor Bergalo, Matías Rodriguez

Cuarto: Pablo Silveira

VAR: Jonathan Fuentes, Richard Trinidad

LUNES 21

Central Español vs. Montevideo City Torque

Hora: 19:30

Estadio: Parque Palermo

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Andrés Nievas, Ernesto Hartwig

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Yimmy álvarez, Federico Piccardo