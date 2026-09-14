"Un gracias no alcanza": Boston River despidió a Pablo Álvarez antes de que asuma su nuevo cargo en Nacional

Boston River se despidió de Pablo Álvarez este lunes por la mañana con un comunicado oficial en el que le agradece por los 10 años compartidos entre el cierre de su etapa como futbolista profesional y el arranque de su carrera como director deportivo. El anuncio llegó horas antes de que el exlateral asuma como nuevo gerente deportivo de Nacional.

"Hoy culmina una etapa de 10 años dentro de la institución para una de las personas que acompañó y fue parte fundamental de todo este crecimiento", inició el Sastre.

Y añadió: "Desde su etapa como jugador, llevándonos a nuestra primera clasificación a un torneo internacional, hasta su rol como director deportivo, con el que logramos clasificar a nuestra primera Copa Libertadores".

A modo de cierre le dejaron un sentido mensaje: "Aunque hoy se toman rumbos profesionales diferentes, los caminos de Boston River y Pablo Álvarez seguirán inexorablemente liados. ¡Un "gracias no alcanza!".

Tiene 41 años, trabaja en el Sastre desde diciembre del 2021 y bajo su gestión el club disputó por primera vez la fase previa de la Copa Libertadores. Asimismo, jugó la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

A la hora de hablar de sus capacidades profesionales, desde Boston River lo definieron como una persona muy capacitada y comprometida y profundizaron: “Tiene experiencia profesional tanto como jugador como en su nuevo cargo como gerente deportivo. Es una buena persona que nos representa perfectamente”.

Pablo Álvarez, nuevo gerente deportivo de Nacional. Foto: Boston River.

Conoce el mundo tricolor por haberse formado allí como futbolista. Disputó un total de 115 partidos en Nacional como lateral derecho y se consagró bicampeón uruguayo en las temporadas 2011/2012 y 2014/2015.

Álvarez ha sido pieza clave en el crecimiento del Sastre, que en los últimos años potenció su infraestructura con dos complejos deportivos: uno en Manga donde entrenan las divisiones formativas y otro en Melilla para la Primera e incluso la Sub 19 y Tercera División.

En febrero del 2025 habló con Radio Uruguay y se refirió al crecimiento institucional que vienen mostrando: “Si tuviera que describir lo que es Boston River diría orden, compromiso y objetivos en común. Uno tiene que tener capacidades, pero hay cosas que no pueden escapar, como el orden, y hoy el club está ordenado”.