Nacional y su trágica tarde en el Prado que le complica el año: de "otra vez lo mismo" a la "falta de suerte"

"No se puede creer, ¡otra vez nos pasa lo mismo!”, se escuchó desde la puerta donde los futbolistas de Nacional se cambiaban tras el final del partido en el Parque Viera.

Podría decirse que la falta de suerte aqueja al tricolor, ya que el partido estaba prácticamente sentenciado y volvió tropezar con la misma piedra: un gol en la hora. Hace siete días fue Agustín Alaniz para la igualdad de Juventud y ayer Santiago Benítez para Wanderers.

Tras lo que había pasado contra el pedrense en el Gran Parque Central, Daniel Carreño tomó nota y paró un equipo más ofensivo con un elemento que despertaba interés en el hincha: ver de titular a Rubén Botta.

Daniel Carreño, DT de Nacional. Foto: Leo Mainé

Fue el segundo encuentro que disputaba desde el vamos con la camiseta tricolor. Con este planteo, la idea era ser más ofensivo e imponer condiciones. Aunque no ocurrió y el que estuvo más cerca de convertir fue el elenco de Mathías Corujo.

Wanderers sorprendió al poner a Alan García de lateral derecho y colocar más adelante a Nahuel Furtado, quien fue un dolor de cabeza para Camilo Cándido.

La primera chance del encuentro llegó gracias a Furtado por derecha, metió un centro ras del suelo, Joaquín Zeballos ensayó un taco y atajó muy bien el panameño Luis Mejía.

Nahuel Furtado de Wanderers y Rodrigo Martínez de Nacional.

Emiliano Ancheta intentó darle salida al Bolso por derecha. Se juntó con Gastón Martirena, quien jugó como extremo por derecha, para que el exjugador de Danubio pisara el área, enganchara y disparara. Pero tapó el arquero Agustín Buffa.

Del minuto 23 en adelante empezó a surgir la figura de Botta. Con algunos pases mostraba su calidad y dejaba bien parados a sus compañeros en ataque.

En el complemento Carreño hizo un cambio clave: sacó a Rodrigo Martínez y puso a Tiziano Correa. Buscó que Maximiliano Silvera estuviera más acompañado en el área rival. Y funcionó.

Porque en el minuto 62 Botta metió un estupendo pase para dejar a Correa solo en el área, atajó Buffa y el rebote lo capturó Silvera para establecer el 1-0.

Silvera y Cándido festeja un gol de Nacional. Foto: Leo Mainé

Fueron los mejores momentos de Nacional. Botta distribuyó la pelota y tomó confianza Martirena. Por eso, el exjugador de Liverpool estuvo cerca de estirar el tanteador por un gol olímpico que evitó el golero Buffa.

Wanderers no reaccionaba. Furtado ya no pesaba tanto en el juego y al elenco de Corujo le costaba poder generar peligro al rival.

Recién en el minuto 67 Wanderers orquestó una situación que pudo ser el gol del empate. Tras una buena asociación entre José Alberti y Nicolás Queiróz, quien llegó hasta el fondo, sacó un centro y justo cerró Ancheta.

Botta estuvo en el campo de juego hasta el minuto 70, le dejó su lugar a Santiago Silva. El argentino recibió varios aplausos de los hinchas tricolores por su buen desempeño en el Prado.

El Bolso comenzó a poblar la mitad de la cancha para no perder la pelota. Lo llevó a resguardarse un poco y se dio el avance del conjunto locatario.

Nacional no sufría, intentaba cuidar la pelota y pretendía liquidarlo de contragolpe. Silvera, fiel a su estilo, las corrió todas y el hincha se lo reconoció.

Se jugaba los descuentos y algunos hinchas tricolores se iban del Viera. Pero a un minuto del final Benítez la clavó en el ángulo izquierdo de Mejía. “Estamos sin suerte”, dijo un hincha dolido al escuchar los festejos locales a la espera de la salida de los jugadores tricolores.

Santiago Benítez festeja su gol con sus compañeros frente a la tribuna de Wanderers en el Parque Viera. Foto: Leonardo Mainé.

Nacional sumó su segundo empate al hilo tras la victoria clásica y comienza a despedirse del Clausura. El Bohemio, por su parte, rescató un punto en su lucha por no descender a la B.