Así quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya 2026 tras el empate de Nacional: Clausura, Anual y Descenso

Nacional dejó pasar otra oportunidad de sumar tres puntos en la hora, tal cual la fecha anterior ante Juventud. Un zapatazo de afuera del área de Santiago Benítez en el tercer minuto de los cuatro de descuento que adicionó el árbitro Javier Burgos sentenció el empate 1-1 de Wanderers en el Parque Viera.

Cae como un baldazo de agua fría para el equipo de Daniel Carreño, que no se reencuentra con el triunfo y sigue cediendo terreno tanto en la Tabla Anual como en la del Torneo Clausura, y está cada vez más lejos de la disputa por el título.

Así quedó la tabla del Torneo Clausura 2026

En el Clausura sigue liderando Liverpool con 13 puntos, que además todavía debe jugar el próximo lunes frente a Montevideo City Torque en un partido clave porque el equipo de Marcelo Méndez, si bien está jugándose un lugar en semifinales de la Copa Sudamericana, también está segundo en el Clausura, con una unidad menos que los negriazules pero con un partido pendiente ante Peñarol.

Respecto a los cuadros grandes, Nacional quedó en el octavo puesto con ocho puntos en seis partidos jugados, es decir que perdió 10, más de los que pudo cosechar. Por otro lado, el Carbonero tiene seis puntos en cuatro partidos, y tiene la chance este domingo de superar al tricolor en esa clasificación, incluso con su partido pendiente ante Torque.

Así quedó la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026

Al término de la jornada sabatina, Racing quedó como único líder de la Anual por su victoria agónica (y polémica) sobre Boston River. Pero Peñarol y Deportivo Maldonado lo tienen al alcance si ganan sus respectivos partidos por la sexta fecha.

Así quedó la Tabla del Descenso de la Liga AUF Uruguaya 2026

Para la Tabla del Descenso, Wanderers sumó un punto vital ante un grande y sigue dando batalla para escapar de la zona roja. Si bien seguirá allí cuando pase esta sexta fecha, pasó un difícil escollo de su fixture y sigue teniendo al alcance a Cerro, Albion y Cerro Largo.