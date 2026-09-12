Matonte dejó más dudas que certezas en Racing vs. Boston River: dos penales polémicos y en uno lo salvó el VAR

El arbitraje de Andrés Matonte estuvo bajo el ojo de la tormenta en el Roberto, donde Racing se impuso de atrás ante Boston River por 3-2. El árbitro que estará en Flamengo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores dejó más dudas que certezas, al pitar dos penales sumamente dudosos y ser salvado por el VAR en el que Tomás Habib terminó cambiando por el gol agónico.

La primera acción se dio en el área del Sastre cuando Esteban da Silva filtró una pelota para Sebastián da Silva y este se fabricó un polémico penal sancionado por el juez. Es cierto que Agustín Aguirre en el intento de despejar toca levemente al delantero que claramente no cae por el contacto.

El VAR chequeó un rato largo, dio la sensación de que por la seña de Matonte ante las protestas también chequearon la posición del jugador Cervecero, que estaba claramente habilitado y este no terminó fallando en el tiro desde los 12 pasos, engañando a Bruno Antúnez con su cuerpo, que no se llegó ni a tirar ante la duda.

Antes del minuto del segundo tiempo se dio una acción similar en la misma área, pero con Boston River atacando. Nicolás Siri bajó una pelota que había quedado sucia y Facundo Aristegui anticipó a Elías Bentancor, que en el intento de despejar también genera un pequeño contacto sobre el jugador del Sastre. Matonte también compró como penal —que sostuvo coherencia con la incidencia del primer tiempo— y tras una nueva extensa revisión del VAR, la pena se terminó confirmando y Rodrigo Saravia cambió por gol ante un Federico Varese que se la jugó al otro palo.

Y prácticamente en la última incidencia del partido, el árbitro también volvió a ser protagonista, pero lo salvó la intervención de Yimmy Álvarez en cabina. Un pase filtrado de Facundo González a Agustín de la Cuesta que recibió una falta de Ignacio Fernández fue sancionada fuera del área por Matonte. Pero el VAR corrigió y Tomás Habib cruzando su remate festejó el gol agónico pese a que Antúnez se jugara para ese lado.

Con el resultado Racing se subió a la cima de la Tabla Anual, tomando tres puntos de ventaja sobre Peñarol —que enfrentará a Albion— y Deportivo Maldonado —que se medirá frente a Defensor Sporting—.

El Sastre había logrado pasar al frente con gol de Facundo Aristegui, mientras que Esteban da Silva había puesto el 2-2 parcial con un remate de afuera del área.