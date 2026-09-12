Racing 1-0 Boston River en vivo: Sebastián da Silva pone en ventaja al Cervecero con un penal fabricado por él

Racing va por quedar como líder en solitario de la Tabla Anual a partir de las 13:00 horas. El Cervecero recibe a Boston River, equipo de andar irregular que busca acercarse a las copas.

La Escuelita pese a perder en su visita a Cerro por 1-0 se subió a la cima de la tabla del año tras la quita de un punto que sufrió Peñarol entre semana. Contando la derrota ante Central Español por Copa AUF Uruguay acumula dos caídas al hilo. El Sastre viene de caer 1-0 frente a Liverpool y en copa derrotó a Colón 2-0, en ambos partidos recibió un expulsado. A raíz de la que sufrió en el juego ante el negriazul no será de la partida Matías González.

El equipo de Christian Chambian lidera la Anual junto a Peñarol y Deportivo Maldonado, mientras que los de Ignacio Ithuarrelde están en el puesto 12, a siete de posible zona de copas.

Primer tiempo

Parado para contragolpear, Boston River golpeó la puerta del primer gol. Facundo Aristegui colocó una pelota enorme para Francisco Bonfiglio, pero Martín Ferreira salvo con una barrida milagrosa.

Cuando Racing no llegaba, Sebastián da Silva rescató un penal de la nada, anticipó al defensor que en el intento de rechazar lo terminó golpeando levemente abajo y Andrés Matonte sancionó penal. El delantero engañó con el cuerpo a Bruno Antúnez, que no se llegó ni a tirarse. La pelota fue hacia su lado izquierdo y el Cervecero festejó.

Racing vs. Boston River

Hora: 13:00.

Televisan: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, cables del interior. Disney+ y AntelTV.

Racing: Federico Varese; Facundo González, Felipe Álvarez, Elías Bentancor, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Álex Vázquez, Agustín de la Cuesta, Yuri Oyarzo; Rodrigo Gadea, Sebastián da Silva. DT: Cristian Chambian.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Marco Oroná, Agustín Aguirre, Fredy Martínez, Facundo Aristegui, Rodrigo Saravia, Lautaro Vázquez, Leandro Suhr; Nicolás Siri, Franco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

Gol: 21' Sebastián da Silva (R) —de penal— / 1-0.

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Mathías Muniz y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Federico Río

VAR. Yimmy Álvarez y Santiago Motta