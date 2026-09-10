Árbitros de la sexta fecha del Clausura: Burgos arbitrará a Nacional, Guerra a Peñarol y Tejera a una “final”

La sexta fecha del Clausura de la Liga AUF Uruguaya tendrá un gran atractivo con tres equipos liderando la Tabla Anual, una “final” por la permanencia y un duelo entre líderes el próximo lunes. Javier Burgos arbitrará a Nacional y Esteban Guerra será el juez principal del partido de Peñarol.

La etapa se abrirá el sábado a las 13:00 en el Parque Roberto con el local Racing, uno de los líderes en la acumulada, recibiendo a Boston River. Andrés Matonte será el árbitro principal de un partido que puede generar movimientos importantes en las tablas.

A segunda hora, uno de los partidos más atractivos de la fecha. Después de varias idas y vueltas Montevideo Wanderers fijó el Parque Viera para recibir a Nacional y querrá hacer valer su localía. Ambos llegan en el sexto y séptimo puesto de la Anual con la misma cantidad de puntos, 42, y tienen siete unidades en el Clausura: a seis del líder Liverpool.

Para el Bohemio, como local, el encuentro es importante para su lucha por la permanencia pese a no enfrentar a un rival directo. Javier Burgos será el árbitro principal y estará secundado por Héctor Bergalo y Alberto Píriz. Daniel Rodríguez será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.

La jornada del sábado se cerrará en el Ubilla de Melo cuando Cerro Largo reciba a Central Español con el arbitraje de Kevin Fontes. El domingo, el primer partido será una “final” y contará con arbitraje mundialista.

Pese a que los equipos grandes se roban gran parte de la atención y el protagonismo, el domingo por la mañana habrá un partido importantísimo por la permanencia en La Teja. Progreso, que aunque está último en los promedios, viene de dos victorias al hilo y recibirá en el Abraham Paladino a Cerro que es el primer equipo por sobre la línea roja. Arbitraje del mundialista Gustavo Tejera secundado por Martín Soppi y Federico Piccardo. Santiago Motta será el cuarto árbitro y Andrés Cunha estará en el VAR junto a Marcelo Alonso.

Otro equipo que se está jugando la permanencia es Danubio, que tendrá que visitar a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas con el arbitraje de Hernán Heras.

Otro de los grandes duelos de la jornada estará en el Campeón del Siglo aunque Peñarol, uno de los líderes de la Anual y sancionado, jugará sin su público ante Albion. Esteban Guerra será el juez principal, Andrés Nievas y Sebastián Schroeder sus asitentes, Eduardo Varela el cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Santiago Fernández irán al VAR.

La jornada del domingo se cerrará en el Franzini con el duelo entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado, otro de los que comanda la acumulada. Mathías de Armas será el árbitro principal.

La fecha se cerrará el lunes con un duelo de protagonistas del Torneo Clausura. El líder Liverpool, con 13 puntos, recibirá en el Parque Viera a Montevideo City Torque, que tiene un punto y un partido menos por su pendiente con Peñarol. Esteban Ostojich será el árbitro principal del encuentro.

Esteban Ostojich. Foto: Leonardo Mainé.

Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura:

Sábado 12 de setiembre

Racing vs. Boston River

13:00 | Parque Roberto

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Mathías Muniz y Carlos Roca.

Cuarto árbitro: Federico Río

VAR. Yimmy Álvarez y Santiago Motta

Wanderers vs. Nacional

16:30 | Parque Viera

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez

VAR. Antonio García y Richard Trinidad

Cerro Largo vs. Central Español

19:30 | Estadio Ubilla

Árbitro: Kevin Fontes

Asistentes: Pablo Llarena y Agustín de Armas

Cuarto árbitro: Jonathan de León

VAR. Leodán González y Agustín Berisso

Gustavo Tejera en el partido entre MC Torque y Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Domingo 13 de setiembre

Progreso vs. Cerro

10:00 | Parque Paladino

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Martín Soppi y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Santiago Motta

VAR. Andrés Cunha y Marcelo Alonso

Juventud vs. Danubio

13:30 | Parque Artigas

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Horacio Ferreiro y Pablo Álvez

Cuarto árbitro: Federico Modernell

VAR. Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez

Peñarol vs. Albion

16:30 | Campeón del Siglo

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder

Cuarto árbitro: Eduardo Varela

VAR. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández

Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado

19:30 | Luis Franzini

Árbitro: Mathías de Armas

Asistentes: Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa

Cuarto árbitro: Marcelo García

VAR. Javier Feres y Javier Irazoqui

Lunes 14 de setiembre

Montevideo City Torque vs. Liverpool

19:00 | Estadio Charrúa

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez

VAR. Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk