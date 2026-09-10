Árbitros de la sexta fecha del Clausura: Burgos arbitrará a Nacional, Guerra a Peñarol y Tejera a una “final”
Con un triple empate en la tabla Anual, el descenso al rojo vivo y el torneo disputado, será una fecha particular. El tricolor visitará el Viera y el aurinegro jugará sin su público.
La sexta fecha del Clausura de la Liga AUF Uruguaya tendrá un gran atractivo con tres equipos liderando la Tabla Anual, una “final” por la permanencia y un duelo entre líderes el próximo lunes. Javier Burgos arbitrará a Nacional y Esteban Guerra será el juez principal del partido de Peñarol.
La etapa se abrirá el sábado a las 13:00 en el Parque Roberto con el local Racing, uno de los líderes en la acumulada, recibiendo a Boston River. Andrés Matonte será el árbitro principal de un partido que puede generar movimientos importantes en las tablas.
A segunda hora, uno de los partidos más atractivos de la fecha. Después de varias idas y vueltas Montevideo Wanderers fijó el Parque Viera para recibir a Nacional y querrá hacer valer su localía. Ambos llegan en el sexto y séptimo puesto de la Anual con la misma cantidad de puntos, 42, y tienen siete unidades en el Clausura: a seis del líder Liverpool.
Para el Bohemio, como local, el encuentro es importante para su lucha por la permanencia pese a no enfrentar a un rival directo. Javier Burgos será el árbitro principal y estará secundado por Héctor Bergalo y Alberto Píriz. Daniel Rodríguez será el cuarto árbitro y en el VAR estarán Antonio García y Richard Trinidad.
La jornada del sábado se cerrará en el Ubilla de Melo cuando Cerro Largo reciba a Central Español con el arbitraje de Kevin Fontes. El domingo, el primer partido será una “final” y contará con arbitraje mundialista.
Pese a que los equipos grandes se roban gran parte de la atención y el protagonismo, el domingo por la mañana habrá un partido importantísimo por la permanencia en La Teja. Progreso, que aunque está último en los promedios, viene de dos victorias al hilo y recibirá en el Abraham Paladino a Cerro que es el primer equipo por sobre la línea roja. Arbitraje del mundialista Gustavo Tejera secundado por Martín Soppi y Federico Piccardo. Santiago Motta será el cuarto árbitro y Andrés Cunha estará en el VAR junto a Marcelo Alonso.
Otro equipo que se está jugando la permanencia es Danubio, que tendrá que visitar a Juventud de Las Piedras en el Parque Artigas con el arbitraje de Hernán Heras.
Otro de los grandes duelos de la jornada estará en el Campeón del Siglo aunque Peñarol, uno de los líderes de la Anual y sancionado, jugará sin su público ante Albion. Esteban Guerra será el juez principal, Andrés Nievas y Sebastián Schroeder sus asitentes, Eduardo Varela el cuarto árbitro y Jonathan Fuentes y Santiago Fernández irán al VAR.
La jornada del domingo se cerrará en el Franzini con el duelo entre Defensor Sporting y Deportivo Maldonado, otro de los que comanda la acumulada. Mathías de Armas será el árbitro principal.
La fecha se cerrará el lunes con un duelo de protagonistas del Torneo Clausura. El líder Liverpool, con 13 puntos, recibirá en el Parque Viera a Montevideo City Torque, que tiene un punto y un partido menos por su pendiente con Peñarol. Esteban Ostojich será el árbitro principal del encuentro.
Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura:
Sábado 12 de setiembre
Racing vs. Boston River
13:00 | Parque Roberto
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Mathías Muniz y Carlos Roca.
Cuarto árbitro: Federico Río
VAR. Yimmy Álvarez y Santiago Motta
Wanderers vs. Nacional
16:30 | Parque Viera
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Héctor Bergalo y Alberto Píriz
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez
VAR. Antonio García y Richard Trinidad
Cerro Largo vs. Central Español
19:30 | Estadio Ubilla
Árbitro: Kevin Fontes
Asistentes: Pablo Llarena y Agustín de Armas
Cuarto árbitro: Jonathan de León
VAR. Leodán González y Agustín Berisso
Domingo 13 de setiembre
Progreso vs. Cerro
10:00 | Parque Paladino
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Martín Soppi y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Santiago Motta
VAR. Andrés Cunha y Marcelo Alonso
Juventud vs. Danubio
13:30 | Parque Artigas
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Horacio Ferreiro y Pablo Álvez
Cuarto árbitro: Federico Modernell
VAR. Christian Ferreyra y Daniel Rodríguez
Peñarol vs. Albion
16:30 | Campeón del Siglo
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
Cuarto árbitro: Eduardo Varela
VAR. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández
Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado
19:30 | Luis Franzini
Árbitro: Mathías de Armas
Asistentes: Nicolás Tarán y Gustavo Márquez Lisboa
Cuarto árbitro: Marcelo García
VAR. Javier Feres y Javier Irazoqui
Lunes 14 de setiembre
Montevideo City Torque vs. Liverpool
19:00 | Estadio Charrúa
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro y Marcos Rosamen
Cuarto árbitro: Ruben Umpiérrez
VAR. Diego Dunajec y Daniel Fedorczuk
-
¿Repite el 11? El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Albion por la sexta fecha del Clausura
Nacional y un equipo más ofensivo: Carreño realizará al menos tres cambios y podría existir una sorpresa en el 11
"Voy a tener que pedir permiso": Valverde habló del festejo que le "copió" a Suárez y confirmó nacimiento de su hija
¿Encontraste un error?