¿Repite el 11? El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Albion por la sexta fecha del Clausura

La inesperada derrota clásica en el Estadio Campeón del Siglo obligó a Diego Aguirre a meter mano en el equipo porque el doble nueve no le funcionó como él preveía, y en lugar de uno de los delanteros sumó a otro mediapunta: Leandro Umpiérrez.

El desempeño del maragato de 22 años, jugador de las formativas del club, superó las expectativas pues hizo tres goles en los dos partidos posteriores, ambos dentro del 11 inicial: le hizo uno a Atenas de San Carlos en el empate 2-2 en el Campus de Maldonado por Copa AUF Uruguay, y dos a Danubio en la victoria 4-0 en Jardines del Hipódromo por el Torneo Clausura.

En ese último partido, cuando el Carbonero volvió a jugar con la mayoría de los considerados titulares, el equipo gustó y goleó, por ende es probable que el entrenador mantenga por lo menos el esquema táctico. Contra Danubio, Aguirre dispuso un 3-4-3 con Washington Aguerre en el arco, detrás de una línea de tres zagueros con Lucas Ferreira, Mauricio Lemos y Maximiliano Olivera.

En el medio jugaron Eric Remedi y Nicolás Fernández en el doble cinco, con Eduardo Darias como volante de recorrido por la banda derecha y Thiago Espinosa por el sector izquierdo. Arriba, Umpiérrez y Leonel Jaime sueltos, como una especie de doble-10, detrás de Matías Arezo como principal referencia ofensiva.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, en el Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

El probable equipo de Peñarol para enfrentar a Albion por la sexta fecha del Clausura

Para este fin de semana vuelve a estar a disposición Javier Cabrera, ausente la última fecha por precaución ya que arrastraba molestias físicas, pero se le realizaron estudios que no arrojaron ninguna lesión. Su lugar en el esquema recién citado sería en el lugar de Darias, por derecha, pero es difícil que el volante salga porque ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo últimamente, incluso en el clásico.

Peñarol enfrenta este domingo a Albion por la sexta fecha del Torneo Clausura, a las 19:30 horas en el Estadio Centenario, cancha fijada tras la suspensión del Estadio Campeón del Siglo durante cuatro fechas por la sanción recién aplicada por la Comisión Disciplinaria de la AUF tras los incidentes en la Tribuna Cataldi al final del clásico.

La sanción dispuso también que el Carbonero juegue esos cuatro partidos de local sin sus hinchas, una multa de 150 UR (equivalente a unos 7.000 dólares) y la quita de un punto en todas las tablas del vigente campeonato.

Por ese último ítem, el de este domingo es un partido clave para que el Carbonero porque ahora dejó de liderar la Tabla Anual en solitario y comparte el primer lugar con Deportivo Maldonado y Racing, todos con 49 unidades.

El equipo de Federico Nieves viene con la capa caída: a pesar de su buen primer semestre, en el que terminó tercero del Torneo Apertura y mostró cualidades interesantes a nivel colectivo, en este inicio del Clausura no da pie en bola: perdió los cinco partidos que jugó y lleva 0/15 puntos, y por supuesto está en la última posición. Cayó con Liverpool (0-1), Cerro (1-2), Boston River (2-3), Racing (0-1) y Progreso (0-1).

En ese contexto, obligado nuevamente a ganar para seguir arriba y ante un equipo que viene tambaleante, se presume que la Fiera opte por un planteamiento ofensivo en busca de asegurarse los tres puntos cuánto antes. Por eso no es descabellado pensar que repita el equipo que le ganó a Danubio, porque con tres zagueros también le aporta la solidez defensiva que siempre prioriza el DT.

Germán Pezzella en su debut como nuevo jugador de Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

No obstante, tiene alternativas en el banco que pueden brindarle otras opciones más ofensivas. Por ejemplo sacar un zaguero e incluir a Brian Barboza en el 11 para jugar en tal caso con una línea de cuatro: Barboza, dos zagueros (que pueden ser Ferreira, Lemos, Olivera o ahora también Germán Pezzella, el argentino que ya debutó frente a la Franja) y Espinosa por izquierda.

En el medio puede armar un doble cinco con las opciones que le dan Remedi, Fernández y Darias; y en ataque Arezo más dos extremos que pueden ser Jaime, Cabrera, Umpiérrez, Gelini... Sin embargo, es un cambio táctico que Aguire ha ensayado más durante los partidos que desde el inicio, y el buen momento de Umpiérrez invita a pensar que lo va a mantener donde le dio resultado.