"Voy a tener que pedir permiso": Valverde habló del festejo que le "copió" a Suárez y confirmó nacimiento de su hija

Federico Valverde se convirtió en el futbolista uruguayo con más partidos en la historia de la competencia (80) al ser titular en el debut del equipo español en la primera fecha de la fase de liga de la edición 26/27 frente al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. Tras este partido, en el que anotó uno de los dos goles, se refirió al festejo que eligió y que es parecido al de Luis Suárez, a la vez que confirmó el nacimiento de su tercer bebé.

¡¡ARQUERITO TIME Y GOL DE FEDERICO PARA EL SEGUNDO DEL MADRID!! Josep Martínez cometió un error garrafal, Valverde presionó y marcó el 2-0 del Merengue vs. Inter.



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Tras abrazarse con sus compañeros, el mediocampista uruguayo dedicó al gol a Bruna, la primera mujer después de sus dos varones, Benicio y Bautista, haciendo el típico gesto de llevarse el dedo a la boca, aunque antes se besó los dedos, algo similar a lo que acostumbra hacer el Pistolero, por lo que Valverde fue consultado en zona mixta tras el partido.

"Ya nació Bruna, sí", confirmó el Pajarito sobre su tercer bebé con la argentina Mina Bonino, y bromeó acerca de la celebración: "Jaja, sí, le copie. Fue muy parecido. Le voy a tener que pedir permiso (a Suárez) para hacer el festejo".

Acerca de si esa será su marca registrada para la temporada, el uruguayo confesó: "Tengo que hablar con los niños, para ver cómo tengo que festejar."

La autocrítica tras el partido

El capitán del Real Madrid, reconoció que hicieron “una segunda parte mala” a pesar de la victoria por 2-1 ante el Inter de Milán que provocó silbidos por parte de la afición, a la que dio “toda la razón”.

“Tienen toda la razón -sobre las silbatina-. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que mejorar y tener las cosas más claras dentro del campo”, aseguró en Movistar+.

“Tuvimos ocasiones, pero siempre jugando a nuestro juego. Cuando no jugamos a nuestro juego en la segunda parte sufrimos mucho. Y no puede pasar, menos aún de local. No tuvimos paciencia de tener la pelota y descansar con ella. Eso nos llevó a que el partido sea loco y esté siempre defendiendo”, analizó.

“No generamos jugando a nuestro juego y sí al contragolpe. Creamos ocasiones, pero hemos sufrido mucho. Siempre es importante ganar y recuperar la confianza tras perder, pero hay que ser autocríticos”, añadió.

Valverde reconoció que no pudieron trasladar las indicaciones de su técnico, el portugués José Mourinho, cuando les dijo que tuvieran “más la pelota en su campo". “Nos dijo muy claro que tuviéramos más la pelota en su campo y es lo que no hicimos. Hemos ganado y es importante, pero somos conscientes de que hicimos una segunda parte mala. No hicimos un gran partido”, comentó.