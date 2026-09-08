Seguí los partidos de los uruguayos en Champions League: Valverde, Mouriño y Bernal van de titulares

Se estrena una nueva edición de la fase de liga de la UEFA Champions League que tendrá la participación de varios futbolistas uruguayos. Este martes juegan el Real Madrid de Federico Valverde en el Bernabéu mientras que el Villarreal y el Betis, de Santiago Mouriño y Facundo Bernal, respectivamente, visitan Alemania y Francia. Todos los futbolistas charrúas, reservados por Diego Forlán para los próximos amistosos de la selección uruguaya, van de titulares.

El Real Madrid del capitán Fede Valverde juega en casa ante Inter:

El Real Madrid debuta este martes en la Champions ante el Inter en el Santiago Bernabéu, en un duelo entre dos históricos de Europa. El equipo de José Mourinho llega después de perder 1-0 ante Betis y buscará reaccionar en su estreno continental, mientras que el italiano Cristian Chivu dirigirá al conjunto de Milán. Además, será especial el reencuentro de Mourinho con el club que condujo al título europeo en 2010.

Santiago Mouriño de arranque y con su Villarreal visitan al Dortmund en Alemania:

El Borussia Dortmund recibe este martes al Villarreal en el Signal Iduna Park, en un duelo que ya tiene un antecedente muy reciente: los alemanes golearon 4-0 al Submarino en la Champions pasada. El conjunto amarillo, dirigido por Iñigo Pérez, todavía busca su primera victoria de la temporada, mientras que el Dortmund llega en la parte alta de la Bundesliga.

Facundo Bernal titular en Betis para visitar al Lille en Francia:

El Real Betis vuelve a disputar la Champions League 21 años después y debuta este martes como visitante frente al Lille. El equipo de Manuel Pellegrini llega con la moral alta después de vencer 1-0 al Real Madrid, mientras que el conjunto francés es dirigido por Davide Ancelotti, que tendrá su estreno como entrenador en la máxima competición europea. Será, además, el primer enfrentamiento entre ambos clubes.

Manchester City comienza la era post Guardiola en Champions, ante Porto:

El Manchester City comienza su campaña europea con una visita exigente al Porto, campeón de Portugal. El equipo de Enzo Maresca ganó sus tres primeros partidos de Premier League y buscará trasladar ese buen comienzo a Europa, mientras que los portugueses también llegan con pleno de victorias en su torneo. Será el debut del City en Champions bajo la conducción de Maresca.