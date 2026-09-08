Los 10 uruguayos que van a jugar la UEFA Champions League 2026/27 y el récord que puede romper Fede Valverde

Si la UEFA Champions League es el mejor torneo a nivel de clubes del mundo es relativo, porque en Sudamérica hay muchos fanáticos de la mística inigualable de la Copa Libertadores. Lo que sí es real es que la vieja Copa de Campeones de Europa reúne a las principales figuras del planeta fútbol: de acá, de allá y de todo el mundo.

Entonces sí, el nivel de juego, la cantidad y calidad de recursos, la tecnología y el marco de público que rodea al principal torneo del Viejo Continente no tienen comparación. Pero aunque ellos sean los anfitriones, siempre hay un puñado de uruguayos queriendo ser protagonistas.

En la edición 2026/27 que empieza hoy, son únicamente 10 los futbolistas orientales que hay repartidos en nueve planteles de los 36 clubes que alcanzaron la fase de liga.

Ellos son Ronald Araujo (Liverpool), Manuel Ugarte (Manchester United), Federico Valverde (Real Madrid), Facundo Bernal (Betis), Santiago Moruiño (Villarreal), Mathías Olivera (Nápoli), Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Lucas Torreira (Galatasaray) y Alan Matturro (Shakhtar Donetsk de Ucrania).

1 / 9: Ronald Araujo en su debut oficial con Liverpool ante Newcastle por la Premier League. (Foto: AFP ) 2 / 9: Manuel Ugarte jugando para Manchester United en la Premier League. (Foto: AFP) 3 / 9: Mathias Olivera, lateral uruguayo del Napoli de Italia. (Foto: @sscnapoli) 4 / 9: Facundo Bernal en su arribo a Sevilla, previo a firmar con el Betis. (Foto: @GonzaloTortosa) 5 / 9: Santiago Mouriño jugando para el Villarreal en LaLiga de España. (Foto: @santi_mou20) 6 / 9: Maximiliano Araújo defendiendo la camiseta de Sporting CP. (Foto: AFP.) 7 / 9: Rodrigo Zalazar en el amistoso entre México y Uruguay en Torreón. (Foto: @Uruguay.) 8 / 9: Lucas Torreira ante Liverpool. (Foto: @ltorreira34.) 9 / 9: Alan Matturro firmó en el Shakhtar. (Foto: @FCShakhtar

)

El récord que puede romper Fede Valverde

Entre todos, se destaca Valverde, el único que fue campeón y en dos oportunidades: en 2022, cuando aportó la asistencia a Vinícius para ganarle la final 1-0 al Liverpool inglés, y 2024, cuando jugó todos los partidos. Es el oriental en actividad con más títulos, sobre Luis Suárez (uno con Barcelona: 2015) y Martín Cáceres (uno con Barcelona: 2009), y el segundo entre los cinco que la ganaron alguna vez en la historia. José Emilio Santamaría ganó cuatro veces con Real Madrid en 1958, 1959, 1960 y 1966.

Además, el Halcón tiene 79 partidos en Champions, igual que Suárez: si hoy juega, 80 será el nuevo récord. Por otro lado, Matturro y Bernal son debutantes.

Federico Valverde en el amistoso de Real Madrid. Foto: Real Madrid.

Cuándo juegan los equipos de los uruguayos

El Real Madrid de Federico Valverde, capitán de los Merengues, recibe este martes (16:00 horas) al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. A la misma hora juega el Villarreal de Santiago Mouriño frente al Borussia Dortmund en Alemania y el Real Betis Balompié de Facundo Bernal contra el Lille en Francia. Si juega, sería el debut en Champions para el volante formado en Defensor Sporting.

Este miércoles hay un duelo de uruguayos: Sporting de Portugal de Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar recibe en Lisboa al Galatasaray de Lucas Torreira (16:00). A la misma hora también juegan el Nápoli de Mathías Olivera en Italia frente al Arsenal, y el Liverpool de Ronald Araujo en Inglaterra frente al Atlético Madrid, que tras la reciente salida de Josema Giménez no tiene uruguayos luego de 20 años.

Finalmente, este jueves juega el Shakhtar Donetsk de Alan Matturro (el otro debutante) contra el PSV Eindhoven en Países Bajos (13:45), mientras que el Manchester United de Manuel Ugarte (baja por rotura de ligamentos cruzados) recibe en el mítico Old Trafford al humilde Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán, desde las 16:00 horas.

Todos los partidos se pueden ver por las señales de ESPN y Disney+.

Las estadísticas de la UEFA Champions League. Gráfico: Sofascore.

Las estadísticas de la Champions League, vía Sofascore