Nacional y un equipo más ofensivo: Carreño realizará al menos tres cambios y podría existir una sorpresa en el 11

Pese al frustrante empate contra Juventud de Las Piedras del domingo, Nacional viene cumpliendo una buena semana de trabajos en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes a la espera del duelo del sábado contra Wanderers en el Parque Viera, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura.

Es improbable de que Maximiliano Gómez pueda estar a la orden de Daniel Carreño, más allá de que viene evolucionando mejor de lo que se presumía. Igualmente se seguirá de cerca su situación por la relevancia que tiene para el plantel. A su vez, bastante compleja es también la presencia de Sebastián Coates, que tuvo que salir contra los pedrenses y que atraviesa por una complicación en una de sus rodillas, en algo que no es nuevo para el capitán tricolor.

El equipo de Daniel

Carreño realizará al menos tres modificaciones para enfrentar a los Bohemios. Una de ellas será la inclusión de Agustín Rogel por Coates, dejando el resto de la defensa con la misma integración con Emiliano Ancheta, Francisco Calvo y Tomás Viera.

El otro cambio que se encamina es el regreso de Rodrigo Martínez a la titularidad en lugar de Juan Cruz De los Santos como extremo por izquierda, zona de la cancha donde el DT está teniendo dificultades para su integración por los rendimientos irregulares de los futbolistas que juegan ahí.

Martínez, de buen ingreso en el último partido en el Gran Parque Central, había sido titular en el clásico en el que Nacional derrotó a Peñarol 1-0, con un rendimiento con altibajos.

La otra modificación tiene que ver con la ofensiva, en la búsqueda del cuerpo técnico de ser un equipo más ofensivo, con más variantes arriba, y para darle más compañía a Maxi Silvera. Nacional pretende generar mayor cantidad de situaciones de gol. Entienden desde el cuerpo técnico que se mejoró ostensiblemente en la faceta defensiva, y que ahora es momento de dar el paso en lo ofensivo. Por ello está latente la presencia como titular del argentino Ruben Botta, aunque no está definido ya que el entrenamiento de hoy será clave. Podría salir del equipo Santiago Silva.

Otra opción que se maneja es darle ingreso a Tiziano Correa, aunque esta posibilidad no tiene tanta fuerza como la primera.

Desde que llegó Daniel Carreño, Nacional ganó tres partidos (Progreso y Peñarol por el Torneo Clausura, y River Plate por la Copa AUF Uruguay) y empató los dos restantes: contra Albion por Copa Uruguay y frente a Juventud de Las Piedras.